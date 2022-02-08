В Запорожье таксист цинично избил пассажиров: "чего дверью хлопаешь?"

В Запорожье таксист сервиса Bolt пытался обмануть пассажиров, а потом набросился на одного из них с кулаками.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

Как все произошло

Отмечается, что водитель популярной украинской службы такси изначально подтвердил заказ, но еще не приехав по адресу решил включить простой. У людей начали списывать деньги.

Пассажиры сделали мужчине замечание, когда таксист явился на место заказа. В ответ водитель со словами "Ты чего дверью хлопаешь, с*ка?" набросился на пассажиров - мужчину и женщину. Он выгнал их из автомобиля, а потом скрылся.

Пассажир получил травмы

Медики диагностировали у мужчины-пассажира контузию и гематомы век. О таксисте известно, что его зовут Сергей. Регистрационный номер машины КА7203АТ.

Таксиста в Запорожье зовут Сергей (Скриншот)