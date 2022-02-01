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У Києві таксист опоїв пасажирку кавою з "сюрпризом" і залишив без свідомості на морозі

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 13:37
У Києві таксист опоїв пасажирку кавою з "сюрпризом" і залишив без свідомості на морозі У Києві таксист опоїв пасажирку кавою з психотропами (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві водій таксі пригостив пасажирку кавою з "сюрпризом", а потім пограбував її та залишив без свідомості на морозі. Дівчину на вулиці знайшла сусідка, і підняла шум.

Деталі події повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як розповіла потерпіла, 29 січня вона пізно ввечері викликала таксі через мобільний додаток, щоб дістатися додому. По дорозі водій таксі сказав, що йому потрібно заїхати на АЗС і заправитися. Нібито, бензин зовсім на нулі.

На заправці чоловік купив каву і пригостив їм пасажирку. Але попередньо підмішав в напій сильнодіючу психотропну речовину.

Дівчина швидко знепритомніла, а таксист скористався її станом і пограбував її: забрав всі цінні речі та мобільний телефон. А потім просто залишив її без свідомості біля під'їзду багатоповерхового будинку.

Дівчину виявила сусідка, яка відразу ж зателефонувала у швидку допомогу. Лікарі діагностували у постраждалої серйозне медикаментозне отруєння. Дівчина майже добу провела в комі.

Після цього, про інцидент повідомили в поліцію. Співробітники правоохоронних органів відразу ж спробували відстежити зловмисника по камерах спостереження.

Виявилося, що таксист раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності – за незаконне заволодіння транспортним засобом. Це 24-річний житель Туркменістану.

Чоловіка 1997 року народження затримали. Якщо його вина в суді буде доведена, то він понесе покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом чоловік ледь не стік кров'ю, оскільки в трьох лікарнях йому відмовили в допомозі.

А також розповідали про те, що киянка купила морозиво, яке могло її вбити.

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