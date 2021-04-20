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У Запоріжжі старшокласниці побили дівчинку-підлітка: натовп очевидців знімав на телефони

Автор: Анна Шиканова

Старшокласниці по-звірячому побили 13-річну дівчинку в Запоріжжі. За деякими даними, бійка сталася на ґрунті ревнощів – дівчата не поділили хлопця. На відео, яке з'явилося в мережі, видно, як жертві дають ляпаса, валять на землю і б'ють.

Проте пізніше з'ясувалося, що на відео не потрапив весь конфлікт між підлітками. У Telegram-каналі its_zp з'явилося ще одне відео звірячого побиття.

Виявилося, що конфлікт між школярками мав продовження і 13-річна дівчинка стала жертвою одразу двох старшокласниць.

"В побиття школярки на Лівому брала участь ще одна дівчина", - підписав відео автор фото.

Варто відзначити, що спостерігала за бійкою ціла юрба очевидців, але ніхто з них не спробував зупинити бійку. Все спокійно знімали на відео жахливе побиття і не втручалися.

На кадрах другого відео видно, що старша дівчина повалила молодшу на землю і почала її бити. Вона сіла на неї зверху і товкла свою суперницю обличчям об землю, давала ляпаси та била по голові.

А після цього постраждалу побила ще одна старшокласниця. Відео потрапило в мережу, де його виявили правоохоронці під час моніторингу.

Інформацію про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Прикарпатті колишній зек по-звірячому побив підлітка, а поліція завела справу лише після скандалу.

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