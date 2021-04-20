У Запоріжжі старшокласниці побили дівчинку-підлітка: натовп очевидців знімав на телефони

Виявилося, що конфлікт між школярками мав продовження і 13-річна дівчинка стала жертвою одразу двох старшокласниць.

"В побиття школярки на Лівому брала участь ще одна дівчина", - підписав відео автор фото.

Варто відзначити, що спостерігала за бійкою ціла юрба очевидців, але ніхто з них не спробував зупинити бійку. Все спокійно знімали на відео жахливе побиття і не втручалися.

На кадрах другого відео видно, що старша дівчина повалила молодшу на землю і почала її бити. Вона сіла на неї зверху і товкла свою суперницю обличчям об землю, давала ляпаси та била по голові.

А після цього постраждалу побила ще одна старшокласниця. Відео потрапило в мережу, де його виявили правоохоронці під час моніторингу.

Інформацію про інцидент внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.