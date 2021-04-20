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В Запорожье старшеклассницы избили девочку-подростка: толпа очевидцев снимала на телефоны

Автор: Анна Шиканова

Старшеклассницы зверски избили 13-летнюю девочку в Запорожье. По некоторым данным, драка произошла на почве ревности – девочки не поделили парня. На видео, которое появилось в сети, видно, как жертве дают пощечину, валят на землю и избивают.

Однако позже выяснилось, что на видео попал не весь конфликт между подростками. В Telegram-канале its_zp появилось еще одно видео зверского избиения.

Оказалось, что конфликт между школьницами имел продолжение и 13-летняя девочка стала жертвой сразу двух старшеклассниц.

"В избиение школьницы на Левом участвовала еще одна девушка", - подписал видео автор фото.

Стоит отметить, что за дракой наблюдала целая толпа очевидцев, но никто из них не попытался остановить драку. Все спокойно снимали на видео жуткое избиение и не вмешивались.

На кадрах второго видео видно, что старшая девушка повалила младшую на землю и начала ее избивать. Она уселась на нее сверху и толкла свою соперницу лицом об землю, давала пощечины и била по голове.

А после этого пострадавшую избила еще одна старшеклассница. Видео попало в сеть, где его обнаружили правоохранители во время мониторинга.

Информацию об инциденте внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье бывший зек зверски избил подростка, а полиция завела дело только после скандала.

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Новости Украины дракаизбиениеподростки
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