В Запорожье старшеклассницы избили девочку-подростка: толпа очевидцев снимала на телефоны

Оказалось, что конфликт между школьницами имел продолжение и 13-летняя девочка стала жертвой сразу двух старшеклассниц.

"В избиение школьницы на Левом участвовала еще одна девушка", - подписал видео автор фото.

Стоит отметить, что за дракой наблюдала целая толпа очевидцев, но никто из них не попытался остановить драку. Все спокойно снимали на видео жуткое избиение и не вмешивались.

На кадрах второго видео видно, что старшая девушка повалила младшую на землю и начала ее избивать. Она уселась на нее сверху и толкла свою соперницу лицом об землю, давала пощечины и била по голове.

А после этого пострадавшую избила еще одна старшеклассница. Видео попало в сеть, где его обнаружили правоохранители во время мониторинга.

Информацию об инциденте внесли в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.