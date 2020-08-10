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На Запоріжжі робочі висипали "зайвий" асфальт з мосту в річку: відео інциденту

Бердянськ, Понеділок 10 серпня 2020 22:32
На Запоріжжі робочі висипали "зайвий" асфальт з мосту в річку: відео інциденту
На Запоріжжі автодорожники висипали асфальт в річку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

На Запоріжжі працівники Укравтодору висипали асфальт в річку

У селі Дмитрівка Бердянського району Запорізької області автодорожники ремонтували дорогу, і висипали "зайвий" асфальт з мосту в річку. Відео даного інциденту потрапило в мережу.

На відео видно, що асфальтоукладальник стоїть на дорозі з новим дорожнім покриттям і скидає асфальт з мосту в річку. Швидше за все, це надлишки асфальту, який не знадобився при ремонті дороги.

"Ці тварюки асфальт в річку зсипають. С. Дмитрівка, Бердянський р-н", - підписав відео автор публікації Олексій Митрофанов на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях чоловікові порадили викликати поліцію.

Нагадаємо, що в Києві люди зламали нову дорогу трактором, щоб не шуміли авто. Кричущий випадок стався поряд з Совськими ставками. Дорогу відремонтували ще на початку літа, але місцевим не сподобався активний рух машин в мікрорайоні.

На відео видно, як екскватор-навантажувач ковшем ламає асфальт посеред дороги. При цьому українці сильно розкритикували людей за таке розв'язання проблем.

Раніше в Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту. Інцидент стався на Шулявському шляхопроводі, який більше як рік був на ремонті. Деякі водії не стали чекати поки застигне свіжоукладений асфальт і почали їздити по ньому.

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