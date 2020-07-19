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У Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту: відео викликало гнів у мережі

Київ, Неділя 19 липня 2020 17:13
У Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту: відео викликало гнів у мережі
Шулявський шляхопровід (фото: Уніан)
Автор: Роман Мирончук

Киян обурила поведінка водіїв, які їздили по свіжоукладеному асфальту

У Києві почали асфальтувати Шулявський шляхопровід, який понад рік перебуває на реконструкції. При цьому деякі водії не стали чекати поки застигне свіжоукладений асфальт і почали їздити по ньому. Такі дії автомобілістів сильно обурили мешканців столиці.

На відео видно, як на з'їзді стоїть огорожа, але хтось її посунув і кілька машин поїхали по новому асфальту, який ще не встиг застигнути. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook.

Ото кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигти. Хтось дуже «кмітливий» посунув загородження і всі помчали

Опубліковано Київ Оперативний Неділю, 19 липня 2020 р.

У Києві водії влаштували їзду по свіжоукладеному асфальту (відео: facebook.com/KyivOperativ)

"Оце кайф - їздити по асфальту, який ще навіть не встиг застигнути. Хтось дуже "кмітливий" посунув загородження, і всі помчали", - йдеться в описі відео.

Користувачі мережі обурюються з цього приводу.

  • А потім ці довбоящури першими будуть кричати, що всі навколо крадуть (тому дороги погані), і тільки вони "справно платять податки" (аж цілих пару тисяч в рік);
  • Потрібно фіксувати такі випадки, і переводити фінансову відповідальність за стан асфальту саме на таких лосів;
  • І хочемо, щоб дороги були нормальні;
  • Так ловіть цих козлів і нехай за свої перекладають асфальт;
  • Ну да, і потім нити, що хреново зробили, нерівно поклали і тд;
  • Яке стадо серед нас живе;
  • А потім ці придурки будуть скаржитися, що асфальт неякісно поклали.

У Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту: відео викликало гнів у мережі

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, в Рівному показали унікальний міст.

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