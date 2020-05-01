У Запоріжжі п'яні підлітки зірвали прапор України: покарання вандалів зняли на відео

У Запоріжжі молоді люди зірвали прапор України з флагштока. Свої дії підлітки під сміх зняли на відео, після чого кадри виклали в мережу.

Вчинок викликав в інтернеті гнівну реакцію та масу обурених коментарів.

Саме відео можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, присутня ненормативна лексика!)

Незабаром спливла інформація про одну з учасниць інциденту - її профіль в соцмережі вдалося ідентифікувати, і з дівчиною зустрілися активісти, щоб обговорити ситуацію через наругу над державним символом.

"Поліна (дівчина, яка знімала на відео і ржала, як двоє хлопців рвуть Український прапор) вже вибачилася, а молоді люди на втіках. Знайти їх поки що неможливо, але цей момент не за горами", - пише "Запоріжжя NOW" на Facebook-сторінці.

Дівчина на кадрах вибачилася за вчинок і пообіцяла, що більше такого не повториться. Свої дії пояснити вона не змогла. Після підліток облила своє обличчя і волосся зеленкою - на вимогу невідомих активістів - і стала на коліна.

"Я вибачаюся за свій вчинок. За те, що я знімала відеоінцидент із прапором. Я не хотіла нікого образити. Я дуже перепрошую, вибачте, будь ласка. Я люблю Україну. Так вийшло, і такого більше не повториться", - сказала вона.

Відео: У Запоріжжі підлітки вибачилися за зірваний прапор України

Також в інтернеті з'явився пост із покаянням іншого учасника інциденту - хлопець вирішив вибачитися у себе в Instagram і розповів, що "накосячили по синьці", обіцяв купити новий прапор і запевнив, що "самі є патріотам своєї країни".

В Запоріжжі підлітки зірвали прапор України, а потім вибачилися (Фото: скрін поста facebook.com/ZaporizhiaNOW)

Раніше ми писали про те, що наприкінці лютого в Харкові на ринку Барабашово під час зіткнень спалили прапор України. Інцидент зняли на відео.