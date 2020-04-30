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Двом росіянам винесли вироки за спробу підірвати українського розвідника

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 17:20
Двом росіянам винесли вироки за спробу підірвати українського розвідника
Фото: підірваний автомобіль Кирила Буданова (facebook.com/UA.KyivPolice)

Минулого року двоє росіян намагалися підірвати Кирила Буданова

Голосіївський районний суд виніс вироки двом громадянам Росії за спробу підірвати автомобіль українського розвідника Кирила Буданова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що суд визнав росіян Тимура Дзортова і Олексія Комаричева винними в замаху на вчинення теракту, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами, а також використанні підроблених документів. Їм призначено покарання у вигляді 7 і 8 років позбавлення волі.

Обвинувачення довело, що 4 квітня 2019 року вони за завданням спецслужб Росії спробували закласти вибухівку під припаркований автомобіль Буданова, але бомба здетонувала в момент установки.

Крім того, встановлено, що один з них служив в особистій охороні глави Республіки Інгушетія, а також обіймав посаду заступника голови його адміністрації. Злочинці готувалися кілька місяців, використовували фальшиві паспорти і водійські права громадян Киргизії.

Нагадаємо, інцидент з вибухом автомобіля Буданова стався в Києві на вулиці Академіка Вільямса. З місця інциденту госпіталізували потерпілого, який, як з'ясувалося, намагався закласти вибухівку.

Тодішній голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що цей теракт для ліквідації українського офіцера організувала Росія.

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