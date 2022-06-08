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До Запоріжжя приїхав гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

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Середа 08 червня 2022 15:03
До Запоріжжя приїхав гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова Фото: до Запоріжжя приїхав гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до "Зеленого центру Метінвест" у Запоріжжі черговий вантаж із понад 600 продуктовими наборами.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

До їхнього складу увійшли: макаронні вироби, борошно, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом для внутрішньо переміщених осіб у Запоріжжі фонд уже передав понад 19 тисяч продуктових наборів. Усього такі набори отримають 200 тисяч українців.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Запоріжжя Гуманітарна допомога
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