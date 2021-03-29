Скандал в лікарні Житомира: "хворі синіють без кисню"

В обласній лікарні Житомира назріває скандал в "ковідному" відділенні. Працівники цієї лікарні вимагали звільнення головного лікаря і розповіли про жахливі умови в закладі.

Медики стверджують, що у відділенні дефіцит кисню, для пацієнтів немає медикаментів, а обіцяних доплат ніхто з медперсоналу не отримує. За словами лікарів, адміністрація лікарні замовчує всі ці проблеми, а працівників, які про це заявляють – почали труїти.

Під стінами лікарні медики організували мітинг

Близько 30 працівників обласної лікарні з відділення реанімації, де лікують найважчих "ковідних" пацієнтів – вийшли на мітинг. Вони кажуть, що у відділенні не дотримуються протоколів лікування хворих. Катастрофічно не вистачає кисню і керівництво медустанови не розв'язує цю проблему.

Як розповіли лікарі, вранці у них почали задихатися пацієнти й вони не могли їм допомогти, оскільки концентраторів немає.

"У нас кисень сьогодні на одиниці, потрібно, щоб було хоча б три одиниці, через те, що апарати не працюють. Хворі лежать сині, немає машин, щоб вивезти трупи хворих. У нас трупи померлих людей стоять до ранку у відділеннях, серед інших хворих. Ми звертаємося на колінах, ми стоїмо на колінах, ми просимо міністра охорони здоров'я про перевірку", - розповіла завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Олена Шевчук.

Медики просять провести фінансову перевірку установи

Лікарі просять перевірити саме фінансову ситуацію в лікарні, тому що незрозуміло, куди йдуть гроші з фонду лікування коронавірусу. Вони відзначають, що намагалися обговорювати питання кисню і ліків з керівництвом, але без пуття. Без відповіді залишилося питання і про обіцяні доплати та компенсації.

"За лютий я отримав 6500 за лікування хворих з коронавірусом. Хтось собі уявляє працювати в костюмах, надавати допомогу важкохворим. Ні одному працівнику закладу не видали компенсацію, з тих, хто захворів тут", - розповів анестезіолог Житомирської обласної лікарні Дмитро Третяк.

Керівництво лікарні заперечує всі звинувачення лікарів

Головний лікар Житомирської обласної лікарні до мітингувальників виходити не став. Однак прокоментував, що на акцію вийшли незадоволені, які напередодні отримали догану за невиконання службових обов'язків. Офіційна позиція адміністрації: всі звинувачення заперечують і дефіцит кисню, і відсутність виплати надбавок та компенсацій.

У керівництві області вже знають про ситуацію в лікарні. Однак прокоментувати пообіцяли пізніше.

У Житомирі розгорівся скандал в обласній лікарні