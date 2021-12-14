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У школі Києва виник конфлікт через дірявий лінолеум у класі: одна дитина травмувалась

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 21:55
У школі Києва виник конфлікт через дірявий лінолеум у класі: одна дитина травмувалась У Києві в школі виник скандал через лінолеум (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в школі №96 виник гучний скандал. Зокрема, батьки учнів 5-Б класу обурені станом класу, де навчаються їхні діти. Підлога у приміщенні у жахливому стані.

Про це у Facebook-спільноті "Батьки SOS" розповіла мама одного з п'ятикласників Нонна Ягушевська.

Жінка зазначила, що батьків не пускають до закладу через коронавірус, але одній мамі вдалося зайти до будівлі та зробити фото класу, де займаються їхні діти.

Знімок шокував батьків п'ятикласників, адже підлога у приміщенні у жахливому стані.

"У лінолеумі на підлозі зяють дірки, а його краї стирчать. Одна дитина вже травмувалася, зачепившись за них", – каже Ягушевська.

Після цього батьки пішли до директорки школи Лариси Жук. Однак, керівниця школи заявила, що у цьому проблеми не бачить.

У школі Києва виник конфлікт через дірявий лінолеум у класі: одна дитина травмувалась

У столичній школі виник конфлікт через дірявий лінолеум (facebook.com/groups/Батьки SOS)

"Вона заборонила батькам звертатися за допомогою в районо чи депутатів, погрожуючи тиснути на класного керівника у разі звернення до будь-кого", – обурилася жінка.

Також директорка сказала, що під час зимових канікул вона поставить на підлозі латки.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі школярі заради пранка отруїли однокласницю.

Також ми писали, що у Києві вчитель погрожував п'ятикласникам.

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