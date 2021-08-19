У Запоріжжі побита літня жінка живцем гниє на вулиці: соцслужбі і "копам" немає діла (відео)

У Запоріжжі літня жінка, яка не може самостійно пересуватися після побиття невідомими, змушена майже місяць жити на вулиці під деревом в жахливих умовах. На ситуацію соціальні служби не звертають увагу, в поліції теж не реагують.

Про це 18 серпня розповів блогер Андрій Лукін з ніком "prana.108" у своєму Instagram .

За словами мешканки Запоріжжя Людмили, на неї напали та побили, коли вона йшла додому. Житло у неї згоріло, як і документи.

У постраждалої зламані ноги, а також багато інших проблем зі здоров'ям. Через травми нещасна змушена "ходити під себе".

Викликали "швидку допомогу", і жінку госпіталізували в лікарню. Повідомляється, що в медзакладі їй "дали якісь ліки та викинули назад під дерево" - мовляв, безплатно лікувати ніхто не буде.

Зараз вона лежить просто біля дороги на вулиці Миколи Ласточкіна (колишня вул. Чапаєва) недалеко від житлового масиву Південний (Піски) в Комунарському районі міста. Під нею купа старих ковдр і покривал, кругом різні пакети та сумки, від сонця і дощу - парасолька.

"У жінки там дуже серйозна проблема: у неї здуття живота, під нею там вже опариші, мухи тут..." - сказав шокований блогер і додав, що на ногах сильно помітні пролежні.

Також він уточнює, що Людмилі надають допомогу деякі волонтери та релігійні організації, забезпечуючи памперсами, водою і деякими продуктами для прожитку, а також медикаментами. Але цього зовсім не достатньо, і головне - немає даху над головою.

"Соцслужби не звертають уваги, на скарги місцевих поліція розводить руками та каже, щоб везли в лікарню. Зі слів самої жінки, поліцейські пропонували місцевим скинути її в болото, яке знаходиться поруч", - передав Лукін.

Він звернувся до чиновників з проханням звернути увагу на цей кричущий випадок, адже постраждала людина практично кинута тут вмирати, і нікому толком немає діла.

Блогер опублікував відео і показав, в якому стані літня жінка. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, ролик може вас шокувати!)

Користувачі мережі з обуренням коментують випадок і дивуються, чому постраждалій не надають належної допомоги.