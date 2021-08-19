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У Запоріжжі побита літня жінка живцем гниє на вулиці: соцслужбі і "копам" немає діла (відео)

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Запоріжжя, Четвер 19 серпня 2021 22:13
У Запоріжжі побита літня жінка живцем гниє на вулиці: соцслужбі і "копам" немає діла (відео) Колаж РБК-Україна: у Запоріжжі травмовану жінку кинуто напризволяще
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі літня жінка, яка не може самостійно пересуватися після побиття невідомими, змушена майже місяць жити на вулиці під деревом в жахливих умовах. На ситуацію соціальні служби не звертають увагу, в поліції теж не реагують.

Про це 18 серпня розповів блогер Андрій Лукін з ніком "prana.108" у своєму Instagram.

За словами мешканки Запоріжжя Людмили, на неї напали та побили, коли вона йшла додому. Житло у неї згоріло, як і документи.

У постраждалої зламані ноги, а також багато інших проблем зі здоров'ям. Через травми нещасна змушена "ходити під себе".

Викликали "швидку допомогу", і жінку госпіталізували в лікарню. Повідомляється, що в медзакладі їй "дали якісь ліки та викинули назад під дерево" - мовляв, безплатно лікувати ніхто не буде.

Зараз вона лежить просто біля дороги на вулиці Миколи Ласточкіна (колишня вул. Чапаєва) недалеко від житлового масиву Південний (Піски) в Комунарському районі міста. Під нею купа старих ковдр і покривал, кругом різні пакети та сумки, від сонця і дощу - парасолька.

"У жінки там дуже серйозна проблема: у неї здуття живота, під нею там вже опариші, мухи тут..." - сказав шокований блогер і додав, що на ногах сильно помітні пролежні.

Також він уточнює, що Людмилі надають допомогу деякі волонтери та релігійні організації, забезпечуючи памперсами, водою і деякими продуктами для прожитку, а також медикаментами. Але цього зовсім не достатньо, і головне - немає даху над головою.

"Соцслужби не звертають уваги, на скарги місцевих поліція розводить руками та каже, щоб везли в лікарню. Зі слів самої жінки, поліцейські пропонували місцевим скинути її в болото, яке знаходиться поруч", - передав Лукін.

Він звернувся до чиновників з проханням звернути увагу на цей кричущий випадок, адже постраждала людина практично кинута тут вмирати, і нікому толком немає діла.

Блогер опублікував відео і показав, в якому стані літня жінка. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо, ролик може вас шокувати!)

Користувачі мережі з обуренням коментують випадок і дивуються, чому постраждалій не надають належної допомоги.

  • Який треш. Ці люди ж ходять поруч з нами постійно (які в болото пропонували скинути)
  • Який жах. Людина просто повільно вмирає
  • Ну як же так, людина живцем гниє! Невже не можна її залишити в лікарні або помістити в будинок для людей похилого віку. Там за нею буде хоч догляд.
  • Жах. Схоже, у жінки цироз
  • Я в шоці... жесть
  • Боже, який жах!

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі диспетчер відмовила у виклику швидкої допомоги на місце ДТП.

Також ми писали про те, що нещодавно в Одесі трьох пацієнтів вивезли на кладовище і просто кинули там.

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Запоріжжя Міністерство соціальної політики нищий
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