В Запорожье избитая пожилая женщина заживо гниет на улице: соцслужбе и "копам" нет дела (видео)

В Запорожье пожилая женщина, которая не может самостоятельно передвигаться после избиения неизвестными, вынуждена почти месяц жить на улице под деревом в ужасных условиях. На ситуацию социальные службы не обращают внимание, в полиции тоже не реагируют.

Об этом 18 августа рассказал блогер Андрей Лукин с ником "prana.108" в своем Instagram .

По словам жительницы Запорожья Людмилы, на нее напали и избили, когда она шла домой. Жилье у нее сгорело, как и документы.

У пострадавшей сломаны ноги, а также много других проблем со здоровьем. Из-за травм несчастная вынуждена "ходить под себя".

Вызывали "скорую помощь", и женщину госпитализировали в больницу. Сообщается, что в медучреждении ей "дали какие-то лекарства и выкинули обратно под дерево" - мол, бесплатно лечить никто не будет.

Сейчас она лежит просто около дороги на улице Николая Ласточкина (бывшая ул. Чапаева) недалеко от жилого массива Южный (Пески) в Коммунарском районе города. Под ней куча старых одеял и покрывал, кругом разные пакеты и сумки, от солнца и дождя - зонт.

"У женщины там очень серьезная проблема: у нее вздутие живота, под ней там уже опарыши, мухи тут..." - сказал шокированный блогер и добавил, что на ногах сильно заметны пролежни.

Также он уточняет, что Людмиле оказывают помощь некоторые волонтеры и религиозные организации, обеспечивая памперсами, водой и кое-какими продуктами для пропитания, а также медикаментами. Но этого совершенно не достаточно, и главное - нет крыши над головой.

"Соцслужбы не обращают внимания, на жалобы местных полиция разводит руками и говорит, чтоб везли в больницу. Со слов самой женщины, полицейские предлагали местным сбросить ее в болото, которое находится рядом", - передал Лукин.

Он обратился к чиновникам с просьбой обратить внимание на этот вопиющий случай, ведь пострадавший человек практически брошен тут умирать, и никому толком нет дела.

Блогер опубликовал видео и показал, в каком состоянии пожилая женщина. Кадры можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем, ролик может вас шокировать!)

Пользователи сети с возмущением комментируют случай и поражаются, почему пострадавшей не оказывают должной помощи.