Кричущий випадок в Одесі: трьох пацієнтів вивезли на кладовище і кинули там

В Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я вивезли трьох пацієнтів на кладовище і кинули їх там. Всі три чоловіки мають інвалідність і недієздатні.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова і повідомила, що вона перевіряє всю інформацію.

За її словами, всі три чоловіки з інвалідністю. У одного з них травма голови, в іншого немає обох ніг, третій - пересувається поповзом.

Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медзакладу на цвинтар. Там їх і знайшли небайдужі громадяни. Всі троє тимчасово поміщені в Одеський міський центр без певного місця проживання. Туди для встановлення всіх обставин терміново виїхав регіональний представник Людмили Денисової.

Під час розмови з керівником центру вдалося з'ясувати, що 4 червня близько 16.30 до них по швидкій допомозі доставили трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.

"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. І пояснили, що зазначені особи перебували в задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію", - написала Денисова.

Трьох пацієнтів психлікарні вивезли на кладовище і залишили вмирати (facebook.com/denisovaombudsman)

Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр і повертатися туди за бажанням. Але залишається незрозумілим, як люди з інвалідністю могли подолати відстань в 7 км.цього в лікарні не пояснили.

Правоохоронці вже відкрили справу та розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ - "явне залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів щодо самозбереження через малолітство, старість, хворобу".