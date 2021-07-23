У Дніпрі диспетчер відмовила у виклику швидкої допомоги на місце ДТП: "блекоти об'ївся?"

У Дніпрі диспетчер швидкої допомоги відмовила у виклику бригади швидкої допомоги на місце ДТП з постраждалими. Вона почала ставити питання людині в стані шоку, а потім нахамила і кинула трубку.

Інцидент стався вночі в Дніпрі. Близько першої години ночі житель Дніпра Євген побачив ДТП на перетин вулиць Січеславського та Володимира Мономаха. На проїжджій частині чоловік виявив хлопця і дівчину, які впади з мопеда. Постраждалі попросили перехожих про допомогу.

Євген відразу ж набрав номер виклику швидкої медичної допомоги, але розмова з диспетчером його привів у стан шоку.

Диспетчер почала з'ясовувати у хлопця, що травмовано у постраждалих. Він пояснив, що не лікар і не може визначити тяжкість травм.

"Ти що, блекоти об'ївся?",- відповіла йому диспетчер.

Євген перепитав, і диспетчер знову сказала йому визначити травми самостійно.

Диспетчер: я запитую, що з нею? Що у неї травмовано?

Євген: Я не знаю, я не лікар.

Диспетчер: так подивися на неї.

Євген: ви нормальна чи ні?

Диспетчер попрощалася і кинула трубку.

Швидка допомога на місце ДТП прибула, але пізніше і за викликом іншого очевидця ДТП. Євген зазначає, що така поведінка диспетчера непрофесійна. Він міг виявитися єдиним свідком ДТП, хто спробував викликати допомогу постраждалим. І він насправді не міг самостійно визначити тяжкість ран і їх місце.

"Я вважаю, що це не людський підхід до своєї роботи. Коли людям погано і намагаєшся щось викликати, я повинен бути й лікарем, і помічником. Навіщо нам тоді така швидка допомога?"- обурюється Євген.

Що кажуть у швидкій допомозі

Як пояснили в Обласному Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, диспетчери не ставлять питання без причини при виклику бригади.

"Ми повинні знати, скільки бригад відправляти. Відправляти найближчу, якщо хтось помирає або можна з підстанції. Або ж швидка може приїхати через пів години. А спочатку врятувати комусь життя з інфарктом або інсультом. Або втопленій дитині. Тому людина зобов'язана відповісти на чек-лист, який є стандартним", - пояснив директор Центру Радій Шевченко.

У Дніпрі диспетчер швидкої допомоги нахамила і відмовила у виклику бригади на місце ДТП