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"Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых": погиб художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный

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Пятница 12 мая 2023 20:37
"Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых": погиб художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный Владимир Черный погиб 9 мая (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

На фронте 9 мая погиб известный художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный. Мужчина ушел защищать Родину добровольцем.

О гибели героя стало известно с его страницы Facebook.

Что известно о погибшем герое

"Неописуемая потеря в нашей команде фильма. В российско-украинской войне погиб Владимир Черный - талантливый украинский художник, художник-декоратор фильма "Памфир". Все, что вы видели в кадре фильма, было создано также и руками Владимира. Он был абсолютно предан своему делу, талантливый, неутомимый и любящий. От всей команды фильма выражаем соболезнование любимой и всей семье. Вечная память Герою!" - написали создатели фильма "Памфир" в Facebook.

&quot;Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых&quot;: погиб художник-декоратор фильма &quot;Памфир&quot; Владимир ЧерныйВладимир ушел на фронт добровольцем (фото: facebook/ Владимир Черный)

"Мое сердце вырвали. Я кричала, не верила, не отдавала его, боролась с реальностью и это ничего не изменило. Ты погиб Любимый Героем, в бою с россиянами. В 5 часов утра 9 мая", - написала любимая художника Елена Белецкая.

Женщина отметила, что на фронт Владимир пошел добровольцем даже, несмотря на то, что его документы потеряли в военкомате.

&quot;Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых&quot;: погиб художник-декоратор фильма &quot;Памфир&quot; Владимир ЧерныйВладимир Черный с любимой Еленой (фото: facebook/ Владимир Черный)

"Ты стал Супервоином. Ходил сам на позиции. Проводил по сверхезопасным местам военных, палил по врагу, вытаскивал раненых побратимов с поля боя, и хорошо заливал лоя за шиворот россиянам. Освобождал наши города", - пишет Елена.

На странице погибшего друзья и знакомые оставляют слова скорби.

"Ты был одним из самых надежных людей. Как сказал твой коллега, в памяти останется только хорошее. В памяти о тебе только светлые моменты. Герою Слава", - написал режиссер фильма "Памфир" Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

&quot;Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых&quot;: погиб художник-декоратор фильма &quot;Памфир&quot; Владимир Черный&quot;Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых&quot;: погиб художник-декоратор фильма &quot;Памфир&quot; Владимир ЧерныйВладимир Черный (фото: facebook/ Владимир Черный)

"Володя был очень дружественным и веселым человеком. Он постоянно всем пытался поднять настроение. Вова мог ответить на разнообразные вопросы по истории, географии, искусству, музыке, технике, науке. Он любил путешествовать с карематом, был философом, художником, исследователем. Он был Человеком, который отзывается на проблемы других и помогает", - прокомментировал художник Антон Логов.

&quot;Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых&quot;: погиб художник-декоратор фильма &quot;Памфир&quot; Владимир ЧерныйВладимир любил путешествовать (фото: facebook/ Владимир Черный)

Когда и где будет церемония прощания с Владимиром, пока не сообщается.

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