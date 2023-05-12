"Сам ходил на позиции и вытаскивал раненых": погиб художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный
На фронте 9 мая погиб известный художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный. Мужчина ушел защищать Родину добровольцем.
О гибели героя стало известно с его страницы Facebook.
Что известно о погибшем герое
"Неописуемая потеря в нашей команде фильма. В российско-украинской войне погиб Владимир Черный - талантливый украинский художник, художник-декоратор фильма "Памфир". Все, что вы видели в кадре фильма, было создано также и руками Владимира. Он был абсолютно предан своему делу, талантливый, неутомимый и любящий. От всей команды фильма выражаем соболезнование любимой и всей семье. Вечная память Герою!" - написали создатели фильма "Памфир" в Facebook.
Владимир ушел на фронт добровольцем (фото: facebook/ Владимир Черный)
"Мое сердце вырвали. Я кричала, не верила, не отдавала его, боролась с реальностью и это ничего не изменило. Ты погиб Любимый Героем, в бою с россиянами. В 5 часов утра 9 мая", - написала любимая художника Елена Белецкая.
Женщина отметила, что на фронт Владимир пошел добровольцем даже, несмотря на то, что его документы потеряли в военкомате.
Владимир Черный с любимой Еленой (фото: facebook/ Владимир Черный)
"Ты стал Супервоином. Ходил сам на позиции. Проводил по сверхезопасным местам военных, палил по врагу, вытаскивал раненых побратимов с поля боя, и хорошо заливал лоя за шиворот россиянам. Освобождал наши города", - пишет Елена.
На странице погибшего друзья и знакомые оставляют слова скорби.
"Ты был одним из самых надежных людей. Как сказал твой коллега, в памяти останется только хорошее. В памяти о тебе только светлые моменты. Герою Слава", - написал режиссер фильма "Памфир" Дмитрий Сухолиткий-Собчук.
Владимир Черный (фото: facebook/ Владимир Черный)
"Володя был очень дружественным и веселым человеком. Он постоянно всем пытался поднять настроение. Вова мог ответить на разнообразные вопросы по истории, географии, искусству, музыке, технике, науке. Он любил путешествовать с карематом, был философом, художником, исследователем. Он был Человеком, который отзывается на проблемы других и помогает", - прокомментировал художник Антон Логов.
Владимир любил путешествовать (фото: facebook/ Владимир Черный)
Когда и где будет церемония прощания с Владимиром, пока не сообщается.
Недавно мы писали о том, что на фронте погиб сотрудник Офиса президента - Алексей Титаренко.
Ранее мы сообщали о смерти известной спортсменки, которая 6 лет боролась с редкой формой рака.