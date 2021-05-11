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Тих, хто записався через "Дію", щеплюватимуть від COVID-19 у суботу та неділю

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 16:10
Тих, хто записався через "Дію", щеплюватимуть від COVID-19 у суботу та неділю Колаж РБК-Україна: для вакцинації тих, хто записався в чергу в "Дії", виділили окремі дні
Автор: Володимир Костирін

В Україні вирішили проводити вакцинацію від коронавірусу громадян, які записалися у чергу за допомогою мобільного додатку "Дія", в окремі дні - на вихідних.

Про це 11 травня передали в прес-службі президента України.

Відповідну ініціативу висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході наради за участю глави держави при обговоренні питання вакцинації від COVID-19 громадян, які записалися на щеплення через "Дію".

Такою послугою вже скористалися понад півмільйона громадян.

В офісі президента розповіли, що було схвалено рішення про те, що їх будуть прищеплювати по суботах і неділях.

"Президент підтримав пропозицію міністра охорони здоров'я щодо впровадження окремих днів, а саме - вихідних, для вакцинації цих осіб. Їх наразі 532 тисяч", - йдеться в публікації.

Також в ОПУ поінформували про ведення робіт з імплементації COVID-паспортів, запустити які планують до 1 липня.

Повідомляється, що зараз Україна очікує європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що з себе представлятиме COVID-паспорт.

Також ми писали про те, що перед цим заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, чи потрібна декларація з лікарем для вакцинації від коронавірусу.

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