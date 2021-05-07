Ляшко пояснив, чи потрібна декларація з лікарем для вакцинації від коронавірусу

В Україні хочуть вакцинувати від коронавірусу більшість громадян до Дня Незалежності, 24 серпня, а вже з 1 липня планують запустити COVID-паспорти. Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що для отримання щеплення необхідно просто бажання людини і наявність самого препарату у медиків.

Про це 7 травня головний санітарний лікар України заявив під час брифінгу .

Також Ляшко звернув увагу, що наявність підписаної декларації з сімейним лікарем не є обов'язковою для запису на вакцинацію від COVID-19.

Так, українці, які не мають сімейного лікаря, повинні брати з собою на вакцинацію паспорт та ідентифікаційний код. Ці дані медики внесуть до електронної системи, в якій вже є дані тих, хто декларацію уклав.

"Для вакцинації необхідне бажання людини та наявність вакцини в пункті щеплення", - сказав Ляшко.

Записуватися на щеплення від коронавірусу можна в будь-яких пунктах, а не обов'язково в установі, де працює лікар, з яким укладена декларація.

У медичному закладі, в яких проводиться вакцинація від COVID-19, є договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), і вони отримують за це гроші, зазначив Ляшко.

"У договорі чітко прописано, що пацієнти можуть самостійно звертатися за отриманням вакцини", - сказав він.

У разі, якщо громадянам без декларації відмовили у щепленні, потрібно звертатися до контакт-центру МОЗ за телефоном 0800 60 20 19 або до НСЗУ за телефоном 16-77.

Відео: Ляшко пояснив, як записатися на вакцинацію від коронавірусу українцям без декларації з сімейним лікарем