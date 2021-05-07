Степанов пояснив, що з себе представлятиме COVID-паспорт

У МОЗ України заявили про плани запустити COVID-паспорт до 1 липня у країні - сертифікат міститиме дані про вакцинацію та одужання від коронавірусу, а також про ПЛР-тести. Міністр Максим Степанов розповів, що документ також буде інтегрований у додаток "Дія".

Про це чиновник сказав в ефірі каналу " Україна 24 ".

Глава МОЗ наголосив на важливості, що всі дані цього сертифіката матимуть високий ступінь захисту.

"Це дані з нашої центральної бази даних, які ми будемо вивантажувати в залежності від бажання того чи іншого громадянина", - пояснив він.

Степанов розповів, що щодо впровадження паспортів вакцинації від COVID-19 була виконана "копітка робота", і розповів про проведення наради за участю віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За словами міністра охорони здоров'я, COVID-сертифікати Україна буде повністю синхронізувати з Європейським Союзом та іншими країнами.

"Дані, які хочуть бачити наші європейські колеги, всі зрозумілі та відомі, ми повністю до цього готові, готові до будь-яких їхніх побажань. Яким чином вони вирішать - для кожної країни окремо або повністю для всього ЄС - це питання до Європейського Союзу", - говорить Степанов.

Він також висловив думку, що це буде єдиний формат.

"Все це буде в електронному вигляді. Якщо треба буде роздрукувати на папері, це QR-код із зашифрованими даними", - розповів чиновник.

Степанов вважає, що такі паспорти вдасться запустити в термін до 1 липня.

"Нам не потрібен законодавчий орган, ми розуміємо, що потрібно нормативно, достатньо буде рішень уряду", - зазначив міністр.