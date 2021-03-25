Як записатися на вакцинацію від коронавірусу в Україні: всі доступні способи і варіанти

Майже 44% українців не знають, як можна записатися на вакцинацію від коронавірусу. Ще 32% опитаних заявили, що щось про це чули. Такі дані отримали під час опитування в Україні 18-19 березня. На цей момент є кілька способів записатися на вакцинацію.

Яким чином можна зареєструватися на вакцинацію від коронавірусу і якими способами – читайте в нашому матеріалі нижче.

Третина українців не знає про способи запису на вакцинацію

За даними соціологічного опитування групи "Рейтинг", третина українців просто не знають, як можна зареєструватися на вакцинацію від коронавірусу.

"44% взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу, 32% - щось чули про це, 24% - добре поінформовані. Найменше обізнані жителі сходу і півдня. Серед охочих зробити щеплення вакциною CoviShield третина не знають, як це зробити", - розповіли соціологи.

Реєстрація на вакцинацію за допомогою програми "Дія"

Кожен українець може зареєструватися на вакцинацію за допомогою програми "Дія". Для цього потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Потім в розділі послуги слід вибрати "Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19".

Далі потрібно вказати місто, де ви хочете зробити щеплення і свою професію. Можна навіть вибрати конкретну дату і час візитів.

Після реєстрації повідомляється, що працівникам певних професій не потрібно вставати в чергу. І що має прийти повідомлення, коли настане ваша черга.

Реєстрація з допомогою телефону

Можна зателефонувати на національний контакт-центр МОЗ та записатися на вакцинацію від коронавірусу. Номер: 0 800 60 20 19

Спеціальні Google-форми

У кожному місті запустили спеціальні форми для людей певних професій, які могли б популяризувати вакцинацію. Це стосується лідерів громадської думки, відомих людей, журналістів, блогерів.

Реєстрація дуже проста – потрібно вказати своє ім'я, контактні дані, місто, вік і причини, чому заявник вважає себе лідером громадської думки. Також потрібно вказати, в якому медичному закладі підписана декларація з лікарем.

Вакцини за такими гугл-формами розподіляються тільки ті, які є в залишку. Тобто, на вакцинацію можуть запросити в будь-який момент, якщо хтось відмовився або не зміг прибути вчасно.

Запис у сімейного лікаря

Якщо у вас є декларація з сімейним лікарем, то можна записатися у нього. Можна зателефонувати або записатися на прийом. На практиці це виявилося трохи інакше.

Як розповіли в коментарі для Styler жителі Львова, частина сімейних лікарів відмовляють у такій можливості й розводять руками – це майже нереально. А от у деяких пацієнтів це спрацювало.

"Ми вакцинувалися Covishield. Безплатно, без хабарів, без знайомств. Все виявилося простіше схем, намальованих державою. Крок 1. Самостійно або за допомогою сімейного лікаря дізнаєтеся адреси найближчих до вас кабінетів вакцинації. Крок 2. Приходьте туди ногами, залишаєте свій номер телефону і просите передзвонити, якщо залишаться невикористані дози вакцини. Крок 3. Приходьте за дзвінком, заповнюєте угоду, отримуєте щеплення. Бінго!" – про такий досвід вакцинації розповів житель Львова Роман Трухін.

Варто відзначити, що деякі сімейні лікарі самі опитують своїх пацієнтів і пропонують вакцинуватися позачергово невикористаними дозами вакцин.