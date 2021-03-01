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У додатку "Дія" можна записатися на вакцинацію від COVID-19: як це зробити

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 13:48
У додатку "Дія" можна записатися на вакцинацію від COVID-19: як це зробити В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала ще минулого тижня, але тепер в чергу на щеплення можна стати, використовуючи додаток "Дія".

Про це повідомляється на сайті цього додатка.

Для початку вам слід зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Потім в розділі послуги слід вибрати "Запис в лист очікування вакцинації від COVID-19".

Під час запису потрібно вказати професію і місто, де ви бажаєте зробити щеплення. Українцям після запису в електронній черзі можна вибрати конкретну дату і час візиту відповідно до етапів дорожньої карти.

Коли настане ваша черга, вам прийде повідомлення.

На сайті сказано, що попередній запис в лист очікування не є записом до лікаря.

"Зверніть увагу: працівникам установ охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, інтернатів, будинків престарілих та інших спеціалізованих установ, військовослужбовцям та працівникам структур державної безпеки не потрібно записуватися. Роботодавець самостійно внесе вас в списки і повідомить про дату щеплення", —сказано в повідомленні.

Щеплення від коронавірусу для громадян України є абсолютно безкоштовним.

Також записатися на вакцинацію можна через національний контакт-центр МОЗ за номером 0800 60 20 19.

Як ми раніше писали, українцям після вакцинації видаватимуть COVID-паспорти.

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