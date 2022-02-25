Де записатися в територіальну оборону, щоб допомогти нашим бійцям: список адрес

В Україні створено оперативний штаб з формування та координації добровольчих підрозділів у складі сил територіальної оборони. У нього входять досвідчені бойові генерали і керівники силових відомств у відставці.
Про це повідомив 11-й міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
Він звернувся до всіх ветеранів, бійців добробатів, і громадян, які готові допомогти українській армії.
"Закликаю всіх, в першу чергу тих, хто має бойовий досвід, направлятися в розташування батальйонів територіальної оборони в своїх містах і вступати в добровольчі підрозділи", - написав він.
Такі батальйони будуть оснащуватися додатковим озброєнням за розпорядженням президента України.
Контактну інформацію можна отримати у військкоматах або органах місцевої влади.
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Зазначимо, що в Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони. Тепер для цього потрібен тільки паспорт.
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