Запеченные ленивые голубцы: быстрый рецепт блюда, которое обожали наши предки
Голубцы - не просто известное блюдо украинской кухни, но и часть культурного нематериального наследия. Существуют разные варианты голубцов - с кукурузной крупой, шкварками и даже с молодыми листьями свеклы, однако этот рецепт не требует значительных усилий, оставляя классический вкус блюда.
О том, как приготовить ленивые голубцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для ленивых голубцов
Для того чтобы приготовить этот вариант традиционного украинского блюда нужны следующие ингредиенты:
- капуста - 700 г;
- фарш (свинина) или ошеек - 700 г;
- яйцо - 2 шт.;
- сметана - 2 ст. л.;
- рис - 100 г;
- морковь - 1 шт.;
- чеснок - 2 зубчика;
- лук - 1 шт.;
- масло - для жарки;
- соль - по вкусу;
- перец - по вкусу.
Для соуса нужны:
- вода - 200 мл;
- сметана - 200 г;
- кетчуп домашний - 150 г;
- соус томатный - 100 г;
- соль - по вкусу.
Как готовить ленивые голубцы
Промойте и перемелите мясо в мясорубке, очистьте и перемелите лук в фарш. Если вы используете готовый фарш, лук можно как измельчить ножом, так и использовать мясорубку.
Очистьте зубчики чеснока и перемелите в мясорубке (или раздавите) и добавьте в фарш. Подсолите и поперчите фарш, добавьте два яйца и тщательно перемешайте.
В отдельную миску разбейте два яйца, слегка перемешайте их, а затем добавьте в фарш. Затем добавьте 2 ст. л. сметаны и тщательно вымешайте смесь.
Хорошо промойте рис, очистите и натрите морковь на большой терке и добавьте эти ингредиенты в мясо.
Нашинкуйте капусту, чем мельче - тем лучше. Для размягчения капусты слегка посолите ее и разомните руками.
Добавьте капусту в фарш и снова перемешайте ингредиенты.
Фарш для ленивых голубцов (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Слепите из фарша небольшие котлетки и выложите на разогретую сковороду.
Обжарьте до легкой золотистой корочки по несколько минут с каждой стороны. Не нужно тушить такие котлетки на сковороде - для этого они отправятся в духовку.
Выложите голубцы в форму для выпечки. Для соуса смешайте 200 г сметаны, томатный соус, домашний кетчуп и воду по желанию посолите.
Смешайте все ингредиенты соуса до однородной смеси. Залейте ленивые голубцы заправкой так, чтобы соус полностью покрывал котлеты. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте ленивые голубцы 40 минут.
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