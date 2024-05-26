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Запеченные ленивые голубцы: быстрый рецепт блюда, которое обожали наши предки

Воскресенье 26 мая 2024 17:30
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Запеченные ленивые голубцы: быстрый рецепт блюда, которое обожали наши предки Как готовить ленивые голубцы (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Голубцы - не просто известное блюдо украинской кухни, но и часть культурного нематериального наследия. Существуют разные варианты голубцов - с кукурузной крупой, шкварками и даже с молодыми листьями свеклы, однако этот рецепт не требует значительных усилий, оставляя классический вкус блюда.

О том, как приготовить ленивые голубцы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для ленивых голубцов

Для того чтобы приготовить этот вариант традиционного украинского блюда нужны следующие ингредиенты:

  • капуста - 700 г;
  • фарш (свинина) или ошеек - 700 г;
  • яйцо - 2 шт.;
  • сметана - 2 ст. л.;
  • рис - 100 г;
  • морковь - 1 шт.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • лук - 1 шт.;
  • масло - для жарки;
  • соль - по вкусу;
  • перец - по вкусу.

Для соуса нужны:

  • вода - 200 мл;
  • сметана - 200 г;
  • кетчуп домашний - 150 г;
  • соус томатный - 100 г;
  • соль - по вкусу.

Как готовить ленивые голубцы

Промойте и перемелите мясо в мясорубке, очистьте и перемелите лук в фарш. Если вы используете готовый фарш, лук можно как измельчить ножом, так и использовать мясорубку.

Очистьте зубчики чеснока и перемелите в мясорубке (или раздавите) и добавьте в фарш. Подсолите и поперчите фарш, добавьте два яйца и тщательно перемешайте.

В отдельную миску разбейте два яйца, слегка перемешайте их, а затем добавьте в фарш. Затем добавьте 2 ст. л. сметаны и тщательно вымешайте смесь.

Хорошо промойте рис, очистите и натрите морковь на большой терке и добавьте эти ингредиенты в мясо.

Нашинкуйте капусту, чем мельче - тем лучше. Для размягчения капусты слегка посолите ее и разомните руками.

Добавьте капусту в фарш и снова перемешайте ингредиенты.

Запеченные ленивые голубцы: быстрый рецепт блюда, которое обожали наши предки

Фарш для ленивых голубцов (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Слепите из фарша небольшие котлетки и выложите на разогретую сковороду.

Обжарьте до легкой золотистой корочки по несколько минут с каждой стороны. Не нужно тушить такие котлетки на сковороде - для этого они отправятся в духовку.

Выложите голубцы в форму для выпечки. Для соуса смешайте 200 г сметаны, томатный соус, домашний кетчуп и воду по желанию посолите.

Смешайте все ингредиенты соуса до однородной смеси. Залейте ленивые голубцы заправкой так, чтобы соус полностью покрывал котлеты. Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте ленивые голубцы 40 минут.

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