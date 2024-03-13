Запальные грибы, которые готовили козаки: старинный украинский рецепт

Что вам понадобится:

Грибы сушеные - 50 г

Лук - 1 шт.

Мука - 1 ст. ложка

Кукурузная крупа - 150 г

Вода - 300 мл

Соль и черный молотый перец - по вкусу

Как готовить запальные грибы

Белые сушеные грибы перед приготовлением вымачиваем. Заливаем их горячей водой, чтобы восстановить влажность. Оставляем на 15-20 минут.

Вымоченные грибы перекладываем в кастрюлю. Заливаем холодной водой и добавляем соль. Варим 20-25 минут до готовности. Если сверху появляется пена, ее снимаем.

Пока грибы варятся, ставим на огонь сковородку, наливаем растительное масло. Мелко нарезаем одну луковицу и обжариваем на умеренном огне до слегка золотистого цвета.

Берем один стакан кукурузной крупы грубого помола. Перед варкой ее хорошо промываем. Отставляем в сторону.

Готовые грибы вытаскиваем с помощью шумовки. Нужно, чтобы они остыли и их можно было нарезать. Грибной отвар не выливаем, он пригодится для зажарки.

Грибы мелко нарезаем и добавляем в зажарку к луку. Жарим 3-5 минут с каждой стороны, до слегка золотистого цвета.

Ставим на огонь кастрюлю с толстым дном с водой, доводим ее до кипения и добавляем кукурузную крупу. Воды берем в соотношении 1 к 2. Сразу кашу подсаливаем.

К грибам добавляем соль и перец, хорошо все перемешиваем и немного жарим. Не забываем и о крупе - постоянно ее помешиваем по кругу. Когда она начнет густеть, убавляем огонь и на небольшом доводим до готовности. Кулеша должна быть густой, потому варим 7-10 минут.

Затем накрываем кулешу крышкой и настаиваем 15 минут.

К грибам добавляем одну столовую ложку муки и хорошо перемешиваем. Жарим 1-2 минуты, а затем добавляем немного грибного отвара. Будьте внимательны - чтобы отвар не был горьким. Даем оставить 2-3 минуты и выключаем огонь.

Кулешу выкладываем из кастрюли и нарезаем ее кусочками. На тарелку выкладываем запальные грибы и добавляем в нее кулешу.