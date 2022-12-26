Запахи влияют на иммунитет! Ученые назвали ароматы, которые "включают" защитную реакцию организма

Запахи очень тесно связаны с болезнями и здоровьем человека. В новом исследовании ученые показали, что нюх передает сигналы болезни - как у людей, так и у животных. Кроме того, неприятные запахи могут вызывать подготовительный иммунный ответ у людей.

Участникам эксперимента предложили 16 разных запахов - 12 неприятных и 4 нейтральных. Нейтральные: дистиллированная вода, минеральное масло, фталат и пропиленгликоль. В список неприятных запахов вошли те, которые вызывают отвращение, в том числе - ферментированной селедки, французского сыра, гнилых дрожжей, искусственные ароматы-смеси мочи и пота.

Все участники самостоятельно оценивали степень отвращения к ароматам по шкале от 0 до 100.

При этом ученые собирали во время эксперимента электромиографичные данные об активности мимических мышц в ответ на тот или иной запах.

На первом этапе добровольцы определяли свое отношение к запахам, на втором им снова предложили понюхать образцы и вяли образцы слюны.

При этом исследователи отслеживали концентрацию фактора некроза опухоли TNF-альфа и секреторного иммуноглобулина А.

TNF-альфа - это белок, который выделяют иммунные клетки в ротовой полости в ответ на появление бактерий. Они стимулируют защиту организма и готовятся к их вторжению и уничтожению. Похожим способом действует и slgA - его вырабатывают клетки слизистой, чтобы не позволить бактериям закрепиться.

Оказалось, что субъективное и объективное отношение людей к определенным ароматам, а также уровни TNF-альфа в слюне увеличились сразу после влияния запахов в образцах у 36 людей.

Исследование показывает, что между поведенческими механизмами избегания патогенов при вдыхании неприятных запахов и эмоцией отвращения есть взаимосвязь. И такая же связь есть между механизмами удаления патогенов, облегченными воспалительными медиаторами.

То есть, иммунная защита начинает вырабатывать антитела в ротовой полости каждый раз, когда человек нюхает что-то неприятное, что вызывает отвращение.