Захід України на Різдво засипало снігом: казкові фото і відео

На Різдво 7 січня жителів західних областей порадував сніг, який саме на свято прийшов на зміну майже "весняній" погоді. Біле покривало накрило Львів вперше в цьому році, додавши ефект різдвяного дива. А ось засніжений курортний "Буковель" закутався в кучугури щільно і надовго.

Сніг сьогодні протримався недовго у Львові, проте жителі міста і туристи встигли насолодитися казковими пейзажами та зняли засніжені вулиці на фото і відео, опублікувавши кадри в мережі.

Зауважимо, що в прогнозі на 7 січня синоптики віщували опади у вигляді снігу у ряді західних областей, в той час, як на решті території країни буде плюсова і переважно дощова погода.

Сніг у Львові на Різдво 7 січня (фото: facebook.com)

Відео: Львів засипало різдвяним снігом 7 січня

Відео: Сніг у Львові у 2021 році вперше почав йти саме на Різдво

Сніг у Львові на Різдво 7 січня (фото: novyny.24tv.ua)

Відео: Львів засипало снігом на Різдво

На популярному серед туристів гірськолижному курорті "Буковель" у Карпатах в Івано-Франківській області снігові пейзажі особливо покращали на Різдво Приголомшливі знімки зробив харківський блогер Євген Хаустов.

Сніг у "Буковелі" на Різдво 7 січня (фото: instagram.com/haystov)

Раніше повідомлялося, що напередодні Різдва гірськолижний курорт Карпат засипало снігом, і в мережі показали яскраві фото і відео.

Також ми писали про те, що синоптики в своєму прогнозі до середини січня розповідали, що в Україні очікується аномальна погода на Різдво і різке похолодання до -20 градусів.