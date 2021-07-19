Кількість противників вступу України до НАТО впала нижче 25%

Якби референдум щодо вступу Україні до НАТО відбувався у червні 2021 року, 48% опитаних проголосували б за, проти - 24%. Решта респондентів (28%) не визначилися або не стали би брати участь у такому референдумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ до НАТО дещо посилилася: частка прихильників НАТО, зросла із 40% у 2019 році до 48% у 2021 році, натомість частка противників впала до мінімуму у 24%.

У разі проведення референдуму участь у голосуванні взяли би 72% усіх, хто має право голосувати та проживає на територіях, які не окупувала Росія. Голоси учасників розділилися б таким чином: 66% голосів - за вступ України до НАТО, 34% - проти.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 8 по 9 червня 2021 року серед 2007 респондентів методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.