"Сэкономите на ботоксе": диетолог назвала продукты, которые предотвратят морщины

От того, как человек питается, зависит не только здоровье и самочувствие, но и красота и молодость нашей кожи. Включение в рацион правильных продуктов поможет предупредить морщинки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Эксперт назвала продукты, которые нужно включить в рацион, калорий они не добавят, а состояние кожи улучшится и предотвратят морщины.

"Профессионально составленный рацион поможет вам сэкономить на ботоксе", - отметила диетолог.

Рыба и растительные масла

Полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 и омега-6. Они обязательно должны быть в рационе.

Хотя бы раз в неделю ешьте рыбу - скумбрию, лосось, тунец, сардины или треску. Из продуктов растительного происхождения выбирайте - тыквенные семена, шпинат и растительные масла, особенно миндальное и льняное.

Рыба - отличный источник белка и коллагена. Доказано, что коллаген помогает замедлить процесс старения и снизить появление морщин. Морской коллаген рыбы является одним из самых эффективных типов коллагена, который вы можете потреблять.

Орехи

По словам эксперта, это продукт вечной молодости, поскольку они содержат коэнзим Q10 и витамин Е. Именно они ускоряют процессы регенерации и питания клеток кожи.

Для кожи лица вполне хватит 30 г миндаля, кешью, фундука или грецких орехов трижды в неделю.

Орехи содержат полиненасыщенные кислоты и большую часть селена, которые являются идеальными микроэлементами для борьбы с морщинами. Также они полезны всему организму и укрепляют иммунную систему.

Зелень и цитрусовые

Лучший стимулятор коллагена - это витамин С.

Такой витамин можно найти: цитрусовых, киви, шиповнике, черной смородине, красный перец, облепиха и петрушка.

Красные и оранжевые овощи и фрукты

Морковь, перец, помидоры, тыква, абрикосы - в этих продуктах большое количество бета-каротина - антиоксиданта, отвечающего за обновление клеток кожи.

К тому же ретинол, входящий в состав многих антиэйдж-кремов, он же витамин А, образуется в организме именно из каротина.