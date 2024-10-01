Tetris 2.0. Что известно о новой версии культовой игры и когда она выйдет

Компании The Tetris Company и ARIKA, известный японский разработчик игр, объявили о своем сотрудничестве над новой игрой Tetris, которая должна выйти в 2025 году . Игра представит новый взгляд на культовую франшизу головоломки.

Что известно про будущую игру

Подробности о новой игре пока немногочисленны, но обе компании выразили свой энтузиазм по поводу проекта. "Мы рады сотрудничать с ARIKA, чтобы предложить игрокам по всему миру новый опыт Tetris", - сказал Хенк Роджерс, генеральный директор The Tetris Company.

ARIKA, известная своей работой над серией Street Fighter, имеет историю создания инновационных и сложных игр. Компания хочет предложить новый и захватывающий опыт, который понравится как давним поклонникам, так и новым игрокам.

Хотя конкретные детали игрового процесса остаются под секретом, фанаты могут ожидать, что новая игра Tetris будет отличаться уникальной механикой и визуальным оформлением.

The Tetris Company и ARIKA пообещали поделиться дополнительной информацией об игре в ближайшие месяцы.