Замучила боль в суставах? Делимся лечебными рецептами каштановых настоек
Каштаны издавна славятся своими полезными свойствами. Настойки из этих плодов - надежный и дешевый способ избавиться от боли в суставах и устранить отеки.
Однако, как и любое лекарство, применение каштановых настоек может как помочь, так и навредить.
Рассказываем, насколько полезны каштаны и всем ли их можно применять в лечебных целях, а также делимся рецептами самых действенных настоек.
В чем польза каштанов?
Каштаны богаты витаминами А, В, С и К. Благодаря этому плоды способны разжижать кровь, укреплять сосуды и улучшать кровообращение.
Настойки каштанов снимают воспаление и устраняют отеки суставов. Также уменьшают боль и ускоряют заживление тканей.
Одним из важнейших полезным свойством каштана является ускорение кровообращения. Например, при остеохондрозе сосуды сдавливаются и поэтому кровь хуже циркулирует и доставляет питательные вещества и кислород в поврежденные ткани.
Использование каштана помогает наладить кровообращение.
Настойка на водке
Универсальная настойка, которую можно принимать внутрь или применять в виде компрессов или для растираний.
- Залейте литром водки 600 г молотого каштана
- Настаивайте в течение двух недель в темном прохладном месте
- Процедите через марлю
- Принимайте по 30-40 капель, растворив их в стакане воды после еды. Или вотрите в больные суставы.
Каштановая настойка подходит для приема внутрь и для наружного применения (Фото: facebook.com/spbmedicus)
Растирание для суставов
Эта настойка улучшает кровообращение и обмен процессов. Также согревает и блокирует боль.
- Очистите каштаны от кожуры
- Белую мякоть измельчите в кофемолке
- Залейте пол литром водки 3 ст. л. измельченных каштанов
- Настаивайте не менее трех недель
- Процедите сквозь марлю
- Растирайте пораженные суставы.
Настойка на воде
Обладает более слабым действием, чем спиртовые настойки, однако также эффективно. Лечебный курс длится три недели.
- Разрежьте на четыре части 20 граммов сушеных каштанов
- Положите их в кастрюлю из 500 мл кипятка
- В течение 30 минут томите на водяной бане
- Когда вода частично испарится, долейте, чтобы снова было 500 мл
- Процедите через марлю и употребляйте после еды
- Режим приема - 7 дней - по 10 г раз в сутки, вторые 7 дней - по 15 г 2 раза в сутки, третьи 7 дней - по 20 г трижды в сутки.
Противопоказания к применению каштана
Настойки на каштанах лучше не принимать беременным и кормящим грудью женщинам, а также людям, у которых проблемы со здоровьем. Например:
- запоры
- проблемы с менструальным циклом
- плохое свертывание крови
- аллергия на каштаны
- недуги почек и печени
- низкое давление
- серьезные заболевания сердца
- гастрит в период обострения, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
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