Состоятельная и знаменитая: что известно о девушке, покорившей сердце Ромео Бекхэма

Родилась в богатой семье

Грей Сорренти - дочь культового фэшн-фотографа Марио Сорренти, который в 90-х создавал снимки Кейт Мосс для знаковой рекламы Calvin Klein. Ее бабушка, Франческа Сорренти, была известным нью-йоркским фотографом и креативным директором, в 1960-х годах активно общалась с Энди Уорхолом и Эдит Седжвик.

Грей Сорренти (фото: instagram.com/graysorrenti)

Грей решила продолжить традиции своей семьи и начала карьеру фотографа в 16 лет. Вскоре после этого ей стали позировать такие звезды, как Рианна и Дженнифер Лопес.

Рианна и Джей Ло в кадре Грей Сорренти (фото: instagram.com/graysorrenti)

Знакома с Бекхэмом-младшим давно

В 2019 году Марио Сорренти работал над съемками Виктории для рекламной кампании Reebok, и с тех пор она давно подписана на Грей в соцсетях. Таким образом, вопрос о том, одобряет ли Виктория новую возлюбленную своего сына, имеет ясный ответ - Пош Спайс ставила лайки Грей еще до начала их романа!

Romeo Beckham e Gray Sorrenti em New York pic.twitter.com/PE02GRoq2n — (@midiabr_) October 16, 2024

Еще та бунтарка

Грей выросла в богемной среде, с детства окружена атмосферой творческих встреч и вечеринок. Там она начала увлекаться фотографией, стремясь зафиксировать эмоции и характер случайных людей. Ее работы получили признание за их искренность и неподдельную атмосферу. Грей называла себя "диким ребенком".

В подростковом возрасте она была увлечена экстремальными поездками на мотоциклах для бездорожья по городу, несмотря на запрет их использования на улицах Нью-Йорка. В одном интервью Грей поделилась, что однажды каталась с сотрудником кафетерия из своей частной школы на Верхнем Вест-Сайде.

Грей Сорренти (фото: instagram.com/graysorrenti)

Не прочь обнажиться

Грей уверенно чувствует себя не только за камерой, но и перед ней. Она явно не из тех, кто склонен к стеснительности. В своем блоге Грей нередко делится откровенными снимками, появляется на публике в полупрозрачных нарядах, а однажды даже снялась полностью обнаженной на крыше одного из зданий Нью-Йорка.

Грей Сорренти (фото: instagram.com/graysorrenti)