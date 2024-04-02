Заказчик убийства Кати Гандзюк Мангер заявил о мобилизации в ВСУ: реакция Минобороны и военных

Бывший глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, осужденный за заказ убийства активистки Екатерины Гандзюк , во время рассмотрения апелляционной жалобы предоставил письмо будто бы от командира воинской части А7382 о том, что его якобы вызывают на службу.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы "Хто замовив Катю Гандзюк?" и "126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса" в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о заявлении Мангера, а также реакции Министерства обороны Украины и воинской части.

Что известно о "мобилизации" Мангера

Согласно сообщению на Facebook-странице "Хто замовив Катю Гандзюк?", "командиру воинской части А7382 срочно нужен Мангер".

Отмечается, что 1 апреля 2024 года во время рассмотрения апелляционной жалобы Мангера и Левина выяснилось, что "существует письмо командира воинской части А7382, в котором выражается желание призвать на военную службу в этой части Владислава Мангера".

Отмечается, что во время суда Мангер заявил, "что скоро он предоставит в суд ходатайство Министерства обороны о необходимости его призвать".

"Мы пока не знаем, зачем командиру бригады территориальной обороны нужен человек, заказавший убийство Кати Гандзюк и к тому же имеющий кучу хронических болезней. Сегодня длинный перечень болезней Мангера, который составили адвокаты, зачитывала судья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что исходя из этого перечня "потенциальный солдат Мангер вряд ли пройдет ВЛК".

"Как так случилось, что выбор командира при поиске бойцов пал на больного человека, который получил 10 лет лишения свободы за организацию заказного убийства, нужно спросить у командования. Кроме этого, спрашиваем публично у Рустема Умерова, правду ли говорит Мангер? У самого Мангера хотели бы спросить, почему он не хочет служить в 38 бригаде у своего друга Николая Ставицкого?" - подытожили в сообщении.

Публикация о "мобилизации" Мангера (скриншот: facebook.com/gandziukgate)

Реакция Министерства обороны

В Министерстве обороны Украины оперативно отреагировали и оставили под публикацией соответствующий комментарий.

В нем отмечается, что "Министерство обороны не готовит никакого ходатайства для зачисления г-на Мангера в Вооруженные Силы".

"Если соответствующая инициатива появилась на уровне воинской части, процесс будет немедленно прекращен, в отношении инициаторов - проведено служебное расследование", - добавили в ведомстве.

Комментарий Минобороны под публикацией (скриншот: facebook.com/gandziukgate)

Реакция бригады теробороны

Немного позже на ситуацию отреагировала также и пресс-служба 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы, куда якобы должны были призвать Мангера.

В официальном заявлении отмечается, что распространенная на ряде информационных ресурсов информация о "причастности командира воинской части А7382 к предоставлению обвиняемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк экс-главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру письма для прохождения службы в воинской части А7382 - не соответствует действительности".

Уточняется, что 126 отдельная бригада территориальной обороны с первых дней полномасштабного вторжения обороняет украинский Юг от российских захватчиков.

"Мы прошли бои за Николаев, принимали участие в Херсонской контрнаступательной операции, в ходе которой правый берег области был полностью зачищен от оккупационных войск, а Херсон был освобожден от захватчиков. Мы продолжаем безжалостно бить по российской технике и личному составу на левом берегу Херсонской области, готовя основу для новых украинских побед", - рассказали в пресс-службе.

В бригаде добавили, что Херсон для них - не просто название.

"Это дом, это поле боя, это незабываемые эмоции от освобождения города, освобождения украинцев от многомесячного ига российской оккупации. Именно поэтому нам досадно слышать, что нашу бригаду начали подозревать в том, что мы готовы мобилизовать в свои ряды человека, заказавшего убийство активистки Екатерины Гандзюк еще до прихода на эту землю российских захватчиков", - отметили в сообщении.

Кроме того, военные официально заявили: "Владислава Мангера не было, не будет и ни в коем случае не могло быть в нашей бригаде".

"Мангер по решению украинского суда отбывает справедливое наказание в качестве заказчика резонансного убийства, его место в тюрьме. Наше место - на поле боя, где 126 бригада продолжит бороться за справедливость для украинского народа, освобождая новые территории, а не преступников от наказаний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "командование воинской части А7382 просит не распространять ложную информацию".

Реакция воинской части (скриншот: facebook.com/126brigadatro)