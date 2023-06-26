В Киеве сегодня суд вынес приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Подозреваемые получили по 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда и Офис генпрокурора.

Днепровский районный суд Киева признал Владислава Мангера виновным в заказе нападения, а Алексея Левина - в организации. Им присудили по 10 лет лишения свободы с учетом предварительного заключения.

Также они должны выплатить семье Екатерины Гандзюк компенсацию морального ущерба в размере 15 миллионов гривен.

Фото: суд объявил приговор по делу об убийстве Гандзюк (facebook.com/pgo.gov.ua)

Офис Генпрокурора также сообщил о вынесении судом приговора

Как сообщается, прокуроры просили максимально возможное наказание обоим - 10 лет лишения свободы.

Суд согласился с доводами и позицией прокуроров и назначил им наказание в виде 10 лет тюрьмы. А также взыскать в пользу потерпевших по 5 млн грн морального ущерба.

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. К непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина.

Тот в свою очередь встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников совершения преступления.

Что известно о нападении на Ганзюк

31 июля 2018 года около 8:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой вблизи подъезда ее дома.

В начале августа 2018 помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению главы облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников 4500 долларов, еще 500 долларов предоставили ранее как "задаток".

4 ноября 2018 года Екатерина скончалась. 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами.

Как известно, по делу уже осуждены пятеро подозреваемых в организации и выполнении нападения - это Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович, Никита Грабчук - исполнители и Сергей Торбин - организатор. Все они признали свою вину, пошли на соглашение со следствием и получили от 3 до 6, 5 лет лишения свободы.

Васянович и Вишневский следили за потерпевшей, Горбунов приобрел кислоту, Грабчук облил ею Екатерину Гандзюк.

В октябре 2020 года суд вынес приговор и Игорю Павловскому, который обвинялся в заранее не обещанном сокрытии преступления в отношении общественной активистки, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год. Он предоставил транспорт исполнителям нападения и скрыл информацию о преступлении от правоохранительных органов.

При этом обвиняемый в организации нападения Левин скрывался от следствия за границей, впрочем, его задержали в 2020 году в Болгарии. Также подозреваемый в заказе нападения Мангера был заключен под стражу в июне 2020 года.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляла СБУ.

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