Замміністра Стадного звинуватили в неефективній діяльності МОН по адаптації навчання в карантин

Фото: Єгор Стадний (mon.gov.ua)

Працівники університетів відзначили повільність профільного міністерства в розробленні рекомендацій

Міністерство освіти та науки створює видимість діяльності по адаптації навчального процесу в карантин, тоді як реальних дій зроблено не було. Таку думку висловили представники вищих навчальних закладів, коментуючи відеоконсультації заступника міністра Єгора Стадного по проведенню іспитів і заліків в умовах пандемії COVID-19.

"Я її навіть не бачив, подивився зараз, коли ви звернули увагу. Ми це все робили. Державну атестацію вже провели в магістратурі. Скоро почнеться сесія. Роботи й тести приймаємо в Moodle вже років п'ять. Але до карантину ця була додаткова опція. Лекції читаємо в Teams. Тобто у нас проблем з дистанційним навчанням не було", - сказав професор одного з провідних вузів Києва.

Представник іншого провідного технічного університету зазначила повільність профільного міністерства в розробленні рекомендацій.

"Карантин ввели 12 березня, рекомендації розіслали 14 травня. В умовах мовчання міністерства ми самі знаходили варіанти дистанційного навчання. Думаю, що так надійшло більшість навчальних закладів. Ці рекомендації - просто створення видимості роботи", - вважає він.

Те ж стосується, на думку викладача, і підготовлюваних змін в постанову уряду номер 211 від 11 березня, що стосуються відновлення відвідування навчальних закладів студентами.

Своєю чергою, Єгор Стадний не заперечував, що рекомендації МОН актуальні не для всіх внз.

"Розумію, що для частини (навчальних) закладів сесія, наприклад, вже почалася, і ми, можливо, трохи запізнилися, але нагадую, що тут роль міністерства швидше рекомендувати, а не займатися безпосередньо організацією проведення заліків, іспитів чи захисту", - сказав він.

Нагадаємо, Єгор Стадний до приходу в міністерство у 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного екс-міністром освіти й екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інна Совсун.

При формуванні уряду Олексія Гончарука на посаду міністра освіти претендували одночасно Єгор Стадний і Ганна Новосад. В результаті міністром було призначено Новосад, а заступником Стадного.

Після звільнення уряду Гончарука Стадний зберіг посаду заступника міністра освіти, у той час як його дружина Ірина Шевченко покинула посаду заступника міністра охорони здоров'я після призначення міністром Максима Степанова.

Автор: Андрій Ярошенко