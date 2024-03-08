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"Вместо цветов - донаты": женская часть "Украинской команды" предлагает отметить праздник весны посредством ВСУ

Женская часть "Украинской команды" предлагает отметить праздник весны посредством ВСУ (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" продолжает сбор на дроны-самолеты и предлагает отметить 8 марта донатами на ВСУ.

Об этом говорится в обращении волонтеров.

"Друзья, украинцы, украиночки! Нам обычно дарят на Праздник весны цветы. Но сейчас мы хотим видеть цветы на могилах наших врагов. Поэтому лучший подарок – это донаты! На то, что всем нам сегодня прибавляет настроения", – говорится в обращении волонтеров.

"Украинская команда" продолжает сбор на самолетики, которые "летят далеко и несут много убийственных поздравлений оккупантам".

 

"Мы собираем на 200 дронов-самолетов. Каждый самолетик способен уничтожить до взвода окупантов. Чем меньше захватчиков на нашей земле - тем ярче наша весна. Донатим! Не останавливаемся", - призывают в "Украинской команде".

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