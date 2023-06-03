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Замените эти продукты в своем рационе, и забудете о проблемах с сердцем

Добавьте эти продукты в свой рацион (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных в мире и Украине. В основном, причинами их развития являются неправильный образ жизни, отсутствие двигательной активности и несбалансированное питание.

Какие продукты следует добавить в свой рацион, а какие - "выбросить", рассказала кардиолог изданию The Sun.

Замените говядину на курицу

В 2021 году исследователи Департамента здоровья населения Оксфордского университета обнаружили, что потребление большого количества красного мяса, например говядины, баранины или свинины, повышает риск ишемической болезни сердца на 9%.

Вместо этого можно использовать мясо курицы и иногда добавлять в него телятину. И в процессе вы даже не поймете, что едите другой вид мяса.

Запекайте вместо жарки

Исследование, проведенное в 2021 году, связало потребление жареной пищи с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо жарки запекать ваше любимое мясо: его вкус станет ярче, а польза вырастет в несколько раз.

Откажитесь от чипсов

Такие закуски содержат большое количество насыщенных жиров, препятствующих нормальному кровообращению. Это в свою очередь влечет за собой образование бляшек.

Если вы любите чипсы, можете готовить их самостоятельно. Просто почистите картофель, нарежьте его слайсами, добавьте любимые специи и запеките.

Уменьшите количество сливочного масла

Возможно, вы любите гренки на завтрак, но для их приготовления используют много сливочного или масла. Как мы отметили выше, в этих продуктах содержится много насыщенных жиров.

Чтобы лакомиться гренками, просто жарьте их в смеси яиц и молока. Также можно запечь вместо традиционной жарки.

Замените мороженое на замороженный йогурт

В замороженном йогурте меньше жира и, соответственно, холестерина, поэтому это будет полезнее. Однако, конечно, не следует отказываться от любимой пищи вообще. Дозируйте ее вместе с полезными продуктами.

Раньше мы рассказывали о токсичном влиянии некоторых витаминов на сердце.

Читайте также, что делает сахар с вашим сердцем.

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