Навіть не помітила: під Дніпром жінка забула дитину в чужому місті

У Павлограді Дніпропетровської області сталася приголомшлива історія. Молода жінка забула свого сина в іншому місті, куди їздила зустрітися з друзями. Вона виявила пропажу не відразу і в поліції навіть не змогла виразно пояснити, що сталося.

Жінка відправилася в гості подруги з Первомайська в Павлоград. Там жінки влаштували посиденьки з розпиванням міцних алкогольних напоїв. У якийсь момент молода мати збагнула, що її 6-річний син пропав і близько третьої ночі вона кинулася за допомогою в поліцію.

"Жінка була п'яною. Вона приїхала з Первомайська до подруги, випивала і не помітила, як дитина зникла. Через свій стан вона плуталася і кожен раз розповідала іншу історію, як загубився син. Виявилося, що дитина заснула у подруги", - розповіли деталі в прес-службі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

На горе-матір склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 кодексу України про адміністративні порушення. (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

З 23-річною мешканкою Дніпропетровської області також працюють працівники соціальної служби у справах дітей.