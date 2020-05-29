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Що може замінити каву: вчені дали несподівану відповідь

STYLERЖиття    29.05.2020 - 20:29
Що може замінити каву: вчені дали несподівану відповідь
Вчені розповіли, що може замінити кофеїн (фото: pixabay.com)

Вчені розповіли, що фізична активність бадьорить не гірше, ніж кава

Вчені з'ясували, що кавовим напоям, які люди п'ють для бадьорості, є відмінна альтернатива. Багато хто навіть не замислюються над тим, що силу і енергію може надати не тільки кофеїн. Як виявилося, фізична активність для здорових людей принесе заряд бадьорості та абсолютно не нашкодить здоров'ю.

У статті, опублікованій на ресурсі MedicalXpress повідомляється, що будь-яке аеробне навантаження має ефект чашки кави. Це стосується, бігу, плавання або просто аеробіки.

Вчені вивчили здорових молодих людей, які пили каву, а інші здійснили пробіжку довжиною в 20 хвилин на біговій доріжці.

"Наші результати показали, що доза вправ помірної інтенсивності була по суті еквівалентна дозі кофеїну. Цей результат дозволив би припустити, що заміна кави одним сеансом аеробних вправ може забезпечити не тільки когнітивний імпульс, подібний каві, але й інші переваги для здоров'я, які приходять разом з фізичними вправами", —сказано в статті.

Також фахівці з'ясували, що, наприклад, прогулянка після обіду допоможе впоратися з енергетичним спадом і відновити сили.

Як ми раніше писали, стюардеса відверто розповіла, чому не варто пити каву в літаку.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України кофе
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