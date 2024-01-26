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Залужный ответил Бутусову на его скандальный пост об операторах дронов

Украина, Пятница 26 января 2024 12:20
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Залужный ответил Бутусову на его скандальный пост об операторах дронов Юрий Бутусов написал скандальный пост (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Накануне известный журналист Юрий Бутусов опубликовал пост о том, что на передовой погибли два оператора дронов. Их якобы отправили на штурм с автоматами без поддержки дронов. Валерий Залужный отреагировал на ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Юрия Бутусова в Facebook.

О чем пишет Бутусов

"Цель атаки была отразить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, потому что эта временная и не укрепленная позиция была полностью разрушена артиллерией противника. Атака совершенно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74-го разведбата это не учло, и заместитель комбата отправил дроводов в атаку с автоматами", - рассказывает журналист.

Военным якобы запретили сопровождать штурм дронами. В результате штурмовая группа понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена.

"Погибли люди, которые уничтожили много врагов и спасли много жизней на этой войне. Это война дронов, и те командиры, которые не хотят воевать дронами, а отдают безответственные приказы и отчитываются за свою активность жизнями подчиненных профессионально непригодны, и не достойны руководить боевыми подразделениями", - заявил Бутусов.

По его мнению, руководство ВСУ должно обратить внимание на бездействие и выдать указ о запрете проведения штурмовых действий без сопровождения дронами и применять операторов дронов для любых других задач.

Реакция Залужного

В сообщении Юрий Бутусов указал страницу Валерия Залужного, чтобы обратить внимание Главнокомандующего ВСУ на эту ситуацию.

Залужный прокомментировал пост журналиста.

"++", – написал он.

В ответ Юрий Бутусов написал: "Спасибо".

Залужный ответил Бутусову на его скандальный пост об операторах дронов

Скриншот

Реакция военных

Доброволец 24ОШБ "Айдар" рассказал, что в подразделениях проходит сокращение штата для пополнения пехотных подразделений.

"Комбригу ставит задачу выше командования, комбриг комбатам, а комбата ничего не остается, кроме как выполнять. Почему это происходит? Из-за провальных мобилизационных мер!" - объясняет военнослужащий.

Он добавляет, что, вместо того чтобы делать армию технологичной, Украина пытается пользоваться принципами многомиллионного противника.

Что думают украинцы

  • "На жаль, цей випадок непоодинокий. Відсутність розжалувань совкових полковників та генералів, які далекі від реальних бойових дій, призводить до важких втрат, і за ці втрати виродки отримують підвищення, а справжні воїни тільки погрози".
  • "На жаль, усе саме так і є, і не тільки в 74. Це масове масштабне дійство. Тому, що в штатному розписі підрозділів типу батальйон, операторів дронів 3-4 одиниці, а решта кваліфікованих операторів, на посадах стрільців".
  • "Я думаю, скоро ми почнемо спостерігати самосуд на фронті. Зважаючи на кількість випадків кричущої, дикої некомпетентності та зневаги до життя підлеглих - відсутність такої практики якісно характеризує наших бійців. Але все має межу".
  • "Не перший випадок, але правильно, що ти говориш про це!" - написал военный Олег Симороз.
  • "Так загинув мій племінник і 16 його побратимів. Комбат недоторканний, кримінальна справа відкрита, але всі в очі кажуть, що ми нічого не доб'ємося".

Ранее военный Игорь Тимощук рассказал, как бойцов отбирают для штурма врага.

Мы также сообщали о том, что военный из 3 ОШБр выступил за мобилизацию с 22 лет.

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