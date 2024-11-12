Залужный с женой: топ-5 "лондонских" фото, которые излучают любовь

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный часто делится со своими фолловерами романтическими фото с супругой Еленой.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его публикации в Facebook решило собрать самые запоминающиеся снимки этой пары.

На днях Залужный опубликовал фото с женой, на котором они позируют в лифте. Для расслабленного лука Елена выбрала черные легинсы и стильную куртку на молнии "тедди". Ее муж предстал в черных брюках и стеганой куртке. Пара улыбалась и излучала счастье.

Валерий Залужный с женой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

На другом снимке пара позирует, судя по всему, в уютном ресторанчике. Залужный на этом снимке неожиданно для всех показался в очках.

"И в холодный вечер тепло сердец согревает", - подписал фото посол.

Валерий и Елена (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Еще одним фото он поделился в октябре.

"Тепло осени. У каждого свое", - подписал он снимок со своей второй половинкой.

На фото пара позирует в повседневных образах. Отметим, что супруги выглядят очень счастливыми и умиротворенными.

Валерий Залужный с супругой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Также пара посещает вместе официальные мероприятия. В августе Залужный поделился фото, на котором они позируют в строгих деловых костюмах.

Посол выбрал классический черный костюм, белую рубашку и галстук контрастного цвета - красного. Дополнил образ закрытой обувью в тон к костюму.

Елена - в серых брюках прямого кроя, блузе и приталенном пиджаке. Она дополнила свой лук спортивной обувью - белыми кедами с голубыми шнурками, сделав его менее официальным.

Залужный с супругой Еленой (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Также посол показал совместное фото с супругой в день ее рождения.

"Пересматривая наши семейные фото, я понял очень важную вещь. У тебя совсем нет собственных фото, за большой редкостью, где тебя снимал я. Это лишь несколько снимков, где ты выглядишь совсем не привычно. Только миллион фото, где мы вместе. И так оно и есть. Трудно даже представить, как бы сложилась моя жизнь без тебя и на сколько трудно тебе было всегда быть рядом. Люблю тебя безгранично. Спасибо тебе за все. С днем рождения", - написал Залужный.

Залужный с супругой в день ее рождения (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)

Что известно о Елене Залужной

Информации о супруге Валерия Залужного не так много в сети. Раньше она работала финансистом в Укргазбанке, чем она занимается сейчас - не известно.

Супруги вместе более 20 лет. У них есть две дочери от предыдущих браков - Кристина и Арина, но общих детей нет.

Старшая дочка Арина пошла по стопам отца - она военная.

А младшая окончила Одесский медицинский университет, потому что мечтала стать врачом.

Валерий Залужный с женой Еленой - архивный снимок (фото: facebook.com/vzaluzhnyi)