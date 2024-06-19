"Залишити чи дати спокій". Что не так с этими фразами и как почистить лексикон от русизмов

По словам специалиста, фраза "залиште мене в спокої" - это ошибочное языковое клише и калька из русского.

"Это ошибочное языковое клише. Дело в том что это калька из русского "оставлять кого-нибудь в покое". Есть этому выражению правильное соответствие. На украинском правильно говорить "дати мені спокій", - пояснил языковед.

Он также добавил, что слово "залишити" используется совсем в других выражениях и предложениях. К примеру, оставить что-то в наследство.

"А оставлять можно что-то по наследству, а не оставить можно камня на камне или мокрого места. Это тоже устойчивые соединения слов", - отметил Александр Авраменко.

Он также посоветовал заботиться о чистоте украинского языка и рекомендует выбрасывать из своего лексикона постепенно ненужные фразы и русизмы.

"Очень трудно вычеркнуть из лексикона слова, если годами их употреблять. Особенно, если это касается суржика. Часто употребляемое слово "оточуючий", например, "оточуюче середовище" или "оточуючі люди", является искусственным образованием в нашем языке. В арсенале украинского языка есть несколько благозвучных вариантов, которыми можно заменить выражение "оточуюче середовище". Это "довкілля, навколишнє середовище, довколишній світ", - подчеркнул филолог.