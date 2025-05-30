"Осталась без денег": Евгению Эмеральд "кинули" мошенники

Бывшая военная Евгения Эмеральд пожаловалась на злоумышленников, из-за которых она потеряла немало денег. Мошенники "развели" ее по популярной схеме, о которой следует знать всем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Эмеральд.
"Я попала в руки аферистов. Девушка делала распродажу своей библиотеки в связи с переездом и книги были за полцены и дешевле. Конечно, я набрала себе 13 книг и вчера была супер счастлива", - призналась Евгения.
Но хуже всего в этой ситуации то, что Эмеральд была не единственной жертвой. Она рассказала о "продавце" книг участникам своего книжного сообщества. И люди тоже заказали товар, которого не существует.
Такая схема довольно распространена. Именно поэтому не стоит отправлять сразу все деньги за товар, если вы не уверены в продавце, ведь он может просто "исчезнуть".
"Нас всех кинули. Я дура, все оплатила на карту, потому что не могла даже представить, что сейчас нае****ют на святом - на книгах! Конечно, все из нашего сообщества тоже сразу оплатили и я весь день людям сбрасывала свои деньги, потому что мне было стыдно, что я глупая и всех подставила своим советом", - рассказала Эмеральд.
"Осталась без книг и денег (потому что компенсировала очень много). Всю ночь и полдня проплакала, какая я дура. Вот так... Никогда не оплачивайте наперед! Сейчас разводят на всем", - добавила она.
Бизнесвумен и экс-полицейская стала известной в начале полномасштабной войны РФ против Украины, когда встала на защиту нашей страны. Все начали называть Эмеральд снайпершей с позывным Жанна Д'Арк. Но потом она объяснила, что не хочет, чтобы ее так называли.
"Я не очень заслуживала называться Жанной Д'Арк, потому что своим военным путем я не горжусь. Я не сделала так много, как об этом писала пресса. Сейчас я с гордостью могу себя назвать украинской Жанной Д'Арк в тылу. Я думаю, что это уже заслужила", - говорила Евгения.
На войне она познакомилась с военным Евгением Стипанюком, за которого потом вышла замуж. Впоследствии у них родилась дочь, ее назвали Афиной.
Но в октябре 2023 года Эмеральд объявила о разводе с мужем-военным. Евгения рассказала об угрозах со стороны "экса".
А потом Эмеральд рассказала, что Стипанюк сидел в Киеве, а получал самую высокую зарплату в ВСУ, и еще был охранником бывшего нардепа. Впоследствии Евгения пережила покушение и продолжила судиться с бывшим.
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