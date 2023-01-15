Зависимые отношения. Как понять, что у вас проблемы и решить их

Много пары сейчас переживают разлуку: кому-то пришлось, спасаться от войны и уехать за границу, чей-то любимый ушел на фронт… Особенно остро переживают разлуку те, кто эмоционально зависим от партнера

Что такое зависимые отношения

"Даже находясь в разлуке, эмоционально зависимые женщины оставляют свой фокус внимания на любимом мужчине. Другими словами, когда партнер не рядом, женщина как будто теряет часть себя", - говорит психолог.

Дело в том, что зависимые отношения построены на проекции идеального родителя. То есть, женщина привязывается к своему мужчине не только как к партнеру - она ищет в нем родительскую фигуру (маму или папу), которая сможет о ней позаботиться.

В таких отношениях женщина попадает в своеобразный регресс - состояние ребенка, который не может позаботиться ни о себе, ни о своих детях. По сути, это защитный механизм, который является формой психологического приспособления к стрессовой ситуации.

Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Признаки таких отношений

Порой женщина даже не подозревает, что зависима от партнера. Но о том, что у вас вовсе не сильная влюбленность, как вы думаете, а психологическая зависимость, говорят следующие признаки:

Постоянная потребность быть рядом с любимым

Вместо того, чтобы самостоятельно искать решение проблемы - сразу обращаетесь за помощью к партнеру.

Нуждаетесь в одобрении со стороны любимого, даже когда принимаете решение самостоятельно.

"В состоянии зависимости женщина не может чувствовать себя самостоятельной личностью. Не может обнаружить ни свое тело, ни свои чувства, ни свои ментальные процессы. Она просто нуждается в родительской опеке. Свою базовую потребность в защите женщина пытается закрыть зависимыми отношениями с партнером. А если мы не можем позаботиться о своих базовых потребностях сами - всегда будем искать того или ту, кто сможет это сделать за нас", - уверена Алена Щербань.

Прислушайтесь к себе

В мирное время, когда терапевты работают с зависимостью в отношениях, они советуют женщинам переводить фокус внимания с партнера на себя. Проще говоря, рекомендуют отстать от мужчины и перестать его донимать (не секрет, что регулярные просьбы любимой быстро утомляют мужчину, подобное поведение он воспринимает негативно).

Но в сегодняшних реалиях к этой проблеме нужно относиться более трепетно.

Что делать если вы привыкли ощущать поддержку любимого, а сейчас его нет рядом? Чтобы не усугубить ситуацию и выйти из состояния ребенка, нужно прислушаться к своим внутренним ощущениям.

Например, когда вы испытываете тревогу и хотите срочно попросить партнера о помощи, остановитесь и отдышитесь. Попробуйте осознать себя, мысленно задав несколько вопросов: "Сколько мне сейчас лет?", "Кто я?", "Где я?", "Кто находится рядом со мной?".

Ответы на эти вопросы помогут прийти в себя. Очнувшись, вы откажетесь от порыва звонить партнеру. Вы найдете силы для того, чтобы решить проблему самостоятельно.

Алена Щербань (фото: instagram.com/miss.psychology.alenashcherban)

Ловите момент

Феномен зависимых отношений имеет прямое отношение к физическому состоянию человека. Попробуйте оценить свое физическое состояние прямо сейчас.

Возьмите лист бумаги и напишите, хорошо или плохо вы спите, правильно ли питаетесь, достаточно ли воды пьете? Прислушайтесь к себе, чтобы понять, как вы дышите - это поверхностное дыхание или работает диафрагма? Прочитав написанное, подумайте, чем можете помочь своему организму.

Если вас мучает бессонница - начните проветривать комнату перед сном или чаще гуляйте на свежем воздухе. Подумайте, как разнообразить свое меню, если в нем недостаточно витаминов. Освойте технику правильного дыхания (видеоуроков полно на YouTube).

Также оцените уровень стресса той ситуации, которую сейчас переживаете (от 0 до 10). Если уровень стресса - 8-10 баллов, стоит обратиться за помощью психолога, поскольку дело может дойти до панических атак.

Феномен зависимых отношений тем и опасен, что таит в себе ряд психологических угроз. Особенно в период, когда женщина находится в разлуке с партнером.

И все же в разлуке есть и позитивный момент. Это прекрасный период для того, чтобы поработать над собой и вернуться к партнеру обновленной и независимой.