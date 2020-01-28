Заллє сніговими дощами: синоптики дали невтішний прогноз погоди

Погода в Україні в найближчі дні істотно погіршиться і більшість областей країни накриє мокрим снігом та дощами. За даними синоптиків, така синоптична ситуація триватиме до кінця тижня і на вихідних мокрий сніг зміниться сильними дощами, а температура повітря знову піде вгору.

В Україні початок лютого буде зовсім не зимовим. В більшості областей України підвищиться температура повітря до весняних відміток, а регіони почне заливати сильними та помірними дощами. Також очікується посилення вітру до 12 м/с.

2 лютого, у неділю, на сході, півночі та в центрі нічна температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів, вдень потеплішає до +4 +7 градусів. У південних областях вночі +2 +4 градусів, вдень від +9 до +11 градусів. На заході вночі +3 +5 градусів, вдень від +6 до +9 градусів.

У Києві 2 лютого буде йти дощ. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +6 до +8 градусів.

Карта погоди на 2 лютого

Тим часом, в середу, 29 січня синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями з дощем. Температура повітря в більшості областей знизиться.

На сході України нічна температура повітря становитиме +1 +3 градуси, вдень від +1 до +4 градусів. В регіоні буде йти дощ протягом ночі, а також вдень.

Дощі також пройдуть у південних областях. Температура повітря вночі +1 +3 градуси, вдень потеплішає до +5 +9 градусів. У Криму дощ, вночі +2 +4 градуси, вдень +7 +9 градусів.

Північ країни заллє дощами з мокрим снігом. Температура повітря становитиме +1 +3 градуси.

У західних областях очікується мокрий сніг. Нічна температура коливатиметься від 0 до +2 градусів, вдень очікується від 0 до +3 градусів.

В центральних областях буде йти дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря +1 +3 градуси.

У Києві 29 січня йтиме сильний дощ з мокрим снігом. Температура повітря коливатиметься від +1 до +3 градусів.

Карта погоди на 29 січня