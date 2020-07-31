Заллє, а потім засушить: синоптики показали карти погоди на серпень

Погода в Україні на початку серпня покаже нам справжні "синоптичні гойдалки". В Українському гідрометцентрі оновили прогноз на перші п'ять днів серпня, судячи з якого після вологого початку місяця прийде посушливий період без дощів. Але аномальних температур не буде, принаймні на початку місяця.

Синоптики Українського гідрометцентру на завтра, 1 серпня, прогнозують грози та дощі на Заході (крім Закарпаття та Чернівців), а також на Півночі. Температура повітря +21 +25 (найближчої ночі +11+15), на Півдні - від +24 до +29 градусів (вночі +16+19).

У Києві завтра прохолодно, можливий дощ. Вдень +21+23, ця ніч від +13 до +15 градусів.

Погода в Україні 1 серпня (фото: meteo.gov.ua)

2 серпня фронти поміняються місцями - на Заході і Півночі буде сонячна і безхмарна погода, а дощ переміститься на південний схід, на Півдні похолодає. Температура буде більш-менш рівномірною по всій країні - від +21 до +27 градусів. Також в цей день українців чекає холодна ніч: +10+15 градусів (на Півдні вище - від +13 до +17).

У понеділок, 3 серпня, ясна і сонячна погода встановиться по всій країні, а показники термометра поповзуть вгору (+25+29 градусів). Ніч як і раніше - холодна.

Погода в Україні 2 і 3 серпня (фото: meteo.gov.ua)

4 серпня з Заходу зайде черговий циклон, який принесе туди грози та дощі. Температура підвищиться до +26+31 градуси, на Заході +25+27. На інших територіях сухо і сонячно.

У середу, 5 серпня, стане ще прохолодніше (+20+24) в західних областях, де знову грози та дощі. Інша частина країни залишиться в зоні теплої (+26+31) і сухої погоди.

Погода в Україні 4 і 5 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Відзначимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує, що завтра, 1 серпня, на більшій частині територій буде волого.

Раніше ми писали, що стихія наламала дерев і перетворила вулиці на річки в містах Рівненської та Волинської області.