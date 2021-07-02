Заллє всі області сильними дощами: в Україну йде чергова порція гроз і злив

Погода в Україні найближчими вихідними буде складна майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози та місцями – шквали й град.

Яку погоду чекати українцям 3 і 4 липня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в суботу, 3 липня

Схід України накриє грозами та сильною спекою. Можливі шквали та град. Вночі в регіоні від +17 до +20 градусів, вдень від +28 до + 32 градусів. У Дніпрі та Полтаві можливі зливи.

У південній частині пройдуть сильні грози, можливі зливи та град. Нічна температура коливатиметься від +18 до +21 градуса, вдень очікується від +25 до + 28 градусів. У Криму гроза, сильний дощ. Вночі + 20 +22 градуси, вдень до +27 + 29 градусів.

Північ країни буде заливати сильними дощами та пролетять грози, можливий град і шквали. Вночі в регіоні + 17 +19 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

Західні області також опиняться у владі негоди, там очікуються грози й короткочасні дощі, на Закарпатті можлива злива. Вночі в регіоні від +15 до +18 градусів, вдень від +22 до +25 градусів.

У центральній частині країни-грози, злива, можливий град. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень від +25 до + 28 градусів.

У Києві 3 липня синоптики обіцяють грозу, можлива злива, шквали та град. Вночі в столиці + 18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 3 липня

Погода в Україні в неділю, 4 липня

На сході синоптики прогнозують сильні грози та зливи, можливі шквали й град. Вночі очікується від +18 до +20 градусів, вдень у більшості областей буде спекотно, до + 32 градусів.

У південній частині очікуються сильні зливові дощі та грози, можливі град і сильний вітер. Нічна температура становитиме + 18 +20 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів. У Криму пройде гроза, вночі + 19 +21 градус, вдень від +24 до + 26 градусів.

Північ країни накриє грозою, можливий сильний вітер і злива. Вночі в регіоні + 18 +20 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

У західних областях пройдуть грози, місцями можливі короткочасні зливи. Вночі температура впаде до + 13 +15 градусів, вдень очікується від +24 до + 27 градусів.

У центральній частині очікуються грози, сильні дощі, можливе посилення вітру і злива. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

У Києві 4 липня очікується гроза, можлива злива і град. Вночі в столиці від +17 до +19 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 4 липня