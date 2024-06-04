"Зал был в шоке". Известной украинской певице пытался сорвать концерт пьяный фанат Путина

Певица Ирина Федишин, которая недавно сообщила о четвертой беременности , рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней во время ее концерта в США.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Детали инцидента

По словам знаменитости, во время ее выступления в Миннеаполисе на сцену внезапно вылез россиянин, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина начал заявлять о том, что он из РФ и гордится этим.

"Я русский!", - гордо заявил мужчина, который был на моем концерте в Миннеаполисе и вышел на сцену. Зал был шокирован ... Я тоже не ожидала такой поворот событий!", - рассказала Ирина.

"После такого гордого заявления, я ответила ему: »Видимо, хотите попросить прощения за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей, целые семьи и семьи? За все, что сегодня делает с Украиной?", - добавила она.

Ирине Федишин пытался сорвать концерт россиянин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Фанат Путина ответил, что ему не за что просить прощения и он "просто полюбил украиночку".

Продолжать этот диалог Федишин не имела желания, и в конце концов охрана вывела россиянина из зала.

"Этот русский немного выпил и сжег всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину. Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре", - сказала артистка.

Их цель, говорит она, "расшатать общину, делать различные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослаблялось".

Поэтому звезда призвала быть умными и держаться вместе.

"Несмотря на все моменты, не позволяем рассорить нас, потому что сейчас самое важное - это наша победа и все усилия направляем только туда!", - отметила певица.