"Зал был в шоке". Известной украинской певице пытался сорвать концерт пьяный фанат Путина
Певица Ирина Федишин, которая недавно сообщила о четвертой беременности, рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней во время ее концерта в США.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Детали инцидента
По словам знаменитости, во время ее выступления в Миннеаполисе на сцену внезапно вылез россиянин, который был в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина начал заявлять о том, что он из РФ и гордится этим.
"Я русский!", - гордо заявил мужчина, который был на моем концерте в Миннеаполисе и вышел на сцену. Зал был шокирован ... Я тоже не ожидала такой поворот событий!", - рассказала Ирина.
"После такого гордого заявления, я ответила ему: »Видимо, хотите попросить прощения за свою страну? За то, что она каждую ночь бросает ракеты и убивает украинских детей, целые семьи и семьи? За все, что сегодня делает с Украиной?", - добавила она.
Ирине Федишин пытался сорвать концерт россиянин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Фанат Путина ответил, что ему не за что просить прощения и он "просто полюбил украиночку".
Продолжать этот диалог Федишин не имела желания, и в конце концов охрана вывела россиянина из зала.
"Этот русский немного выпил и сжег всю свою гнилую суть. Хотя весь концерт сидел и делал вид, что поддерживает Украину. Эта история показала следующее: что среди нас много волков в овечьей шкуре, много москальских агентов, которые шпионят в наших общинах, даже в диаспоре", - сказала артистка.
Их цель, говорит она, "расшатать общину, делать различные провокации и рассорить украинцев, чтобы наше единство где-то ослаблялось".
Поэтому звезда призвала быть умными и держаться вместе.
"Несмотря на все моменты, не позволяем рассорить нас, потому что сейчас самое важное - это наша победа и все усилия направляем только туда!", - отметила певица.
Ранее Ирина Федишин рассказала, как ее чуть не обокрали по дороге в Польшу.
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