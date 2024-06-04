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"Зал був у шоці". Відомій українській співачці намагався зірвати концерт пʼяний фанат Путіна

Вівторок 04 червня 2024 10:50
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"Зал був у шоці". Відомій українській співачці намагався зірвати концерт пʼяний фанат Путіна Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Ірина Федишин, яка нещодавно повідомила про четверту вагітність, розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею під час її концерту в США.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Деталі інциденту

Зі слів знаменитості, під час її виступу у Міннеаполісі на сцену раптово виліз росіянин, який був у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік почав заявляти про те, що він з РФ і пишається цим.

"Я руський!", - гордо заявив чоловік, який був на моєму концерті у Міннеаполісі і вийшов на сцену. Зал був шокований…Я теж не очікувала такий поворот подій!", - розповіла Ірина.

"Після такої гордої заяви, я відповіла йому: "Мабуть, хочете попросити вибачення за свою країну? За те, що вона щоночі кидає ракети і вбиває українських дітей, цілі сім'ї і родини? За все, що сьогодні робить з Україною?", - додала вона.

&quot;Зал був у шоці&quot;. Відомій українській співачці намагався зірвати концерт пʼяний фанат Путіна

Ірині Федишин намагався зірвати концерт росіянин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Фанат Путіна відповів, що йому немає за що просити вибачення і він "просто полюбив україночку".

Продовжувати цей діалог Федишин не мала бажання, і зрештою охорона вивела росіянина з зали.

"Цей росіянин трохи хильнув і спалив усю свою гнилу суть. Хоча увесь концерт сидів і вдавав, що підтримує Україну. Ця історія показала наступне: що серед нас багато вовків в овечій шкірі, багато москальських агентів, які шпигують у наших громадах, навіть, у діаспорі", - сказала артистка.

Їхня мета, каже вона, "розхитати громаду, робити різні провокації і розсварювати українців, щоб наша єдність десь послаблювалася".

Тому зірка закликала бути розумними і триматися разом.

"Попри всі моменти, не дозволяймо розсварювати нас, бо зараз найважливіше - це наша перемога і всі зусилля спрямовуймо тільки туди!", - зазначила співачка.

Раніше Ірина Федишин розповіла, як її ледь не обікрали по дорозі у Польщу.

Також дивіться, як вона виглядала в юності.

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