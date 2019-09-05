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Закрився від дружини і вистрілив собі в голову: фото і деталі НП у Києві

STYLERПодії    05.09.2019 - 20:47
Закрився від дружини і вистрілив собі в голову: фото і деталі НП у Києві
Чоловік скоїв самогубство в Києві (колаж: РБК-Україна)

Чоловік попрощався з родичами і звів рахунки з життям

Чоловік вчинив самогубство у Деснянському районі Києва. Трагедія сталася в середу, 5 вересня, в 16-поверховому будинку по вулиці Кіото, 13. Чоловік наклав на себе руки пострілом в голову.

Так, повідомлення про стрілянину в будинку, розташованому неподалік від станції метро Лісова, надійшло на лінію екстрених служб о 14:15, повідомляє Інформатор.

Прибулі правоохоронці виявили на балконі труп чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Поруч з тілом лежала рушниця.

Закрився від дружини і вистрілив собі в голову: фото і деталі НП у Києві

Чоловік скоїв самогубство в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Пізніше з'ясувалося, що загиблому діагностували онкологічне захворювання. Чоловік відмовився проходити лікування, а напередодні зателефонував братові і попрощався з ним. Після чого закрився від дружини в кімнаті, а через деякий час пролунав постріл.

Попередньо відомо, що чоловік наніс собі смертельне поранення з рушниці в підборіддя.

Закрився від дружини і вистрілив собі в голову: фото і деталі НП у Києві

Чоловік скоїв самогубство в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Раніше ми повідомляли про те, що в Полтавській області 57-річний чоловік вчинив акт самоспалення після сварки зі своєю дружиною. Від отриманих опіків він помер на місці події.

Також ми писали, що в Дніпрі на території 6-ї міської лікарні знайшли труп невідомого чоловіка, який нерухомо стояв на колінах. Перехожий випадково його помітив і побачив, що на шиї чоловіка знаходиться петля від сумки.

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