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Закрылся от жены и выстрелил себе в голову: фото и детали ЧП в Киеве

STYLERПроисшествия    05.09.2019 - 20:47
Закрылся от жены и выстрелил себе в голову: фото и детали ЧП в Киеве
Мужчина совершил самоубийство в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина попрощался с родственниками и свел счеты с жизнью

Мужчина совершил самоубийство в Деснянском районе Киева. Трагедия произошла в среду, 5 сентября, в 16-этажном доме по улице Киото, 13. Мужчина покончил с собой выстрелом в голову.

Так, сообщение о стрельбе в доме, находящемся неподалеку от станции метро Лесная, поступило на линию экстренных служб в 14:15, сообщает Информатор.

Приехавшие правоохранители обнаружили на балконе труп мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с телом лежало ружье.

Закрылся от жены и выстрелил себе в голову: фото и детали ЧП в Киеве

Мужчина совершил самоубийство в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Позже выяснилось, что погибшему диагностировали онкологическое заболевание. Мужчина отказался проходить лечение, а накануне позвонил брату и попрощался с ним. После чего закрылся от жены в комнате, а через некоторое время прозвучал выстрел.

Предварительно известно, что мужчина нанес себе смертельное ранение из ружья в подбородок.

Закрылся от жены и выстрелил себе в голову: фото и детали ЧП в Киеве

Мужчина совершил самоубийство в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Ранее мы сообщали о том, что в Полтавской области 57-летний мужчина совершил акт самосожжения после ссоры со своей женой. От полученных ожогов он скончался на месте происшествия.

Также мы писали, что в Днепре на территории 6-й городской больницы нашли труп неизвестного мужчины, который неподвижно стоял на коленях. Прохожий случайно его заметил и увидел, что на шее мужчины находится петля от сумки.

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